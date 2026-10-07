Σημαντική εξέλιξη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών του Δήμου Σητείας αποτελεί η νέα έγκριση της χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», για παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες της περιοχής.

Μετά την αρχική ένταξη του Δήμου Σητείας στο πρόγραμμα, ακολούθησε η νέα υποβολή αιτήματος για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στο 1ο Γυμνάσιο, στο 2ο Γυμνάσιο και στο ΕΕΕΕΚ. Η σημερινή έγκριση από το Υπουργείο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Δήμου για τη δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και σύγχρονων σχολικών χώρων.

Ο Δήμαρχος Σητείας, κ. Γιώργος Ζερβάκης, σε δήλωση του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη θετική εξέλιξη, η οποία αποτελεί μέρος ενός συντονισμένου σχεδιασμού για την τακτοποίηση και την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τις σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου, σταδιακά.

Ο κ. Ζερβάκης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, καθώς και προς όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του θετικού αυτού αποτελέσματος.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή συνεχίζει να διεκδικεί πόρους και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα χρηματοδότησης, με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του συνόλου των σχολικών υποδομών του Δήμου.

Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η βελτίωση της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και η δημιουργία ενός σύγχρονου και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Σητείας