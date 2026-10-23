Οι παρακάτω προτάσεις κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους των 33 ιδιοκτητών γεωτεμαχίων στο Σείσι κατά την συνάντηση με την αρμόδια υφυπουργό Χωροταξίας και Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ – ΒΙΛΙΑΛΗ:

Η «Τέλεια Καταιγίδα» της Στεγαστικής Κρίσης

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο όπου οι τιμές ακινήτων έχουν ανέβει σημαντικά σε επίπεδα που ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να αποκτήσει κατοικία. Τα ενοίκια είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστα οικοδομήσιμα οικόπεδα εντός οικισμών λόγω μη ύπαρξης αναγνωρισμένου οδικού δικτύου, έρχεται περαιτέρω μείωση λόγω συρρίκνωσης των ορίων των οικισμών, και υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλης χωρίς πράξεις εφαρμογής και διανοιγμένες οδούς. Ακόμη και τα υδατορέματα στους παραλιακούς οικισμούς του βορείου μετώπου της Κρήτης παραμένουν μη οριοθετημένα, περιορίζοντας περαιτέρω τα οικοδομήσιμα ακίνητα.

Το Κράτος επιβάλλει επιπλέον έμμεσα «ξαφνικό θάνατο» σε εκατομμύρια οικοδομήσιμα γήπεδα εκτός σχεδίου, παραγνωρίζοντας τις σοβαρές συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες, που έχουν αποταμιεύσει εκεί τους κόπους μιας ζωής για τους απογόνους τους.

Η Αυταπάτη των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ

Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ καθόρισαν χρήσεις γης με βάση τις πραγματικές ανάγκες και την περιβαλλοντική προστασία, εγκρίθηκαν από το κράτος και δημιούργησαν τη βεβαιότητα για το πού οικοδομείται ο χώρος εκτός Σχεδίων Πόλεων και Οικισμών.

Ωστόσο, η ανατροπή που δρομολογείται αποτελεί εμπαιγμό: όπως αποφάνθηκε το ΣτΕ, τα εγκεκριμένα σχέδια (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ) έδωσαν ψευδαίσθηση οικοδομησιμότητας για γήπεδα σε διανοιγμένους δρόμους, με το κράτος να έχει εισπράξει επί δεκαετίες φόρους και εισφορές για αυτά ως οικοδομήσιμα. Τα δικαστήρια και οι ΔΟΥ μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζαν “τυφλά” γήπεδα άνω των 4 στρεμμάτων προϋφιστάμενα του 2003 ως οικοδομήσιμα.

Ο Παραλογισμός των Υποδομών και η Σύγκρουση Εξουσιών

Βιώνουμε θεσμικό παραλογισμό: ενώ η Πολιτεία διαχρονικά επέτρεπε τη δόμηση και κατασκευάστηκαν υποδομές (άσφαλτος, δίκτυα) με χρήματα των φορολογουμένων, το ΣτΕ κρίνει πλέον ότι κάποιοι από τους δρόμους, για τους οποίους δεν υπήρχε χαρακτηρισμός με ΦΕΚ (η πλειοψηφία δηλαδή), δεν δίνουν οικοδομησιμότητα, έτσι ξαφνικά σε μία στιγμή;

Tο ΣτΕ, σύμφωνα με το τώρα σκεπτικό του, θα έπρεπε να είχε παρέμβει από τη δεκαετία του ’80 ώστε να επισπευθούν οι πολεοδομήσεις και οι νομοθετικές παρεμβάσεις, αντί να εκδίδονται άδειες επί σαράντα χρόνια, που σήμερα τις θέτει υπό αμφισβήτηση. Έτσι ώστε να είχε αποφευχθεί η αμφισβήτηση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της ασφάλειας δικαίου.

Η Θεσμική Διέξοδος / Προτάσεις:

Το Κτηματολόγιο και τα Πολεοδομικά Σχέδια (ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ/ΤΠΣ)

Η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου προσφέρει τη μόνη λογική διέξοδο. Η Πολιτεία οφείλει να συνδέσει τα εργαλεία της: η επίσημη κτηματολογική εγγραφή ενός δρόμου ως κοινόχρηστου πρέπει να συνιστά επαρκή τίτλο αναγνώρισης σε περιοχές με σαφείς κανόνες χρήσεων γης μέσω ΣΧΟΟΑΠ ή των επερχόμενων ΤΠΣ.

2. Το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο: Οργανωμένη Ανάπτυξη και Αντισταθμιστικό Τέλος

Ο φόβος για περιβαλλοντική υποβάθμιση αντιμετωπίζεται, καθώς η δόμηση γίνεται πλέον βάσει οργανωμένων μελετών (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, ΤΠΣ) και αυστηρών κανόνων. Για την ικανοποίηση της νομολογίας του ΣτΕ χωρίς την ακύρωση της ιδιωτικής περιουσίας, προτείνεται η θέσπιση ειδικού αντισταθμιστικού περιβαλλοντικού τέλους κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Τα έσοδα αυτά θα διατίθενται υποχρεωτικά σε τοπικά πράσινα έργα, δενδροφυτεύσεις και περιβαλλοντικές υποδομές.

3. Οι Προτάσεις για την Έξοδο από το Αδιέξοδο

Προτείνεται άμεσα:

1 Αναγνώριση όλων των οδών εντός ΣΧΟΟΑΠ που να δίνουν οικοδομησιμότητα με χρονικό σημείο καμπής την χρονολογία ψήφισης του ΣΧΟΟΑΠ.

εντός ΣΧΟΟΑΠ που να δίνουν οικοδομησιμότητα με χρονικό σημείο καμπής την χρονολογία ψήφισης του ΣΧΟΟΑΠ. 2 Νομοθετική ρύθμιση για διαδικασία αναγνώρισης της σπουδαιότητας οδών σε περιοχές με ρυθμισμένες χρήσεις γης (εντός ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, ΤΠΣ), στις οποίες έχει ήδη συντελεστεί ανάπτυξη, και θεσμοθέτησης τους ως οδών που προσδίδουν οικοδομησιμότητα (και ας έχουν δημιουργηθεί μετά το έτος 1977).

για διαδικασία αναγνώρισης της σπουδαιότητας οδών σε περιοχές με ρυθμισμένες χρήσεις γης (εντός ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, ΤΠΣ), στις οποίες έχει ήδη συντελεστεί ανάπτυξη, και θεσμοθέτησης τους ως οδών που προσδίδουν οικοδομησιμότητα (και ας έχουν δημιουργηθεί μετά το έτος 1977). 3 Εκεί που δεν υπήρχαν ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ , να αναγνωριστούν όλοι οι δρόμοι που υπήρχαν το έτος 1977.

, να αναγνωριστούν όλοι οι δρόμοι που υπήρχαν το έτος 1977. 4 Διασφάλιση των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα (προστασία σε ιδιοκτήτες, μηχανικούς και υπαλλήλους ΥΔΟΜ).

που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα (προστασία σε ιδιοκτήτες, μηχανικούς και υπαλλήλους ΥΔΟΜ). 5 Διασφάλιση των νέων οικοδομικών αδειών, σχετικά με την οικοδομησιμότητα ενός ακινήτου, αφότου αυτή βεβαιώνεται από ΥΔΟΜ (Προέγκριση Ο.Α. Και Β.Ο.Δ εφόσον δεν έχει υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας), από μελλοντικές ακυρώσεις πέραν ενός εύλογου χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση τους.

(Προέγκριση Ο.Α. Και Β.Ο.Δ εφόσον δεν έχει υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας), από μελλοντικές ακυρώσεις πέραν ενός εύλογου χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση τους. 6 Συμπερίληψη και των ημιονικών οδών στην αναγνώριση των δρόμων που δίδουν οικοδομησιμότητα (οι παλαιοί, μη αμαξιτοί δρόμοι, τα μονοπάτια και τα λιθόστρωτα καλντερίμια), και αποτελούσαν το βασικό δίκτυο επικοινωνίας, εμπορίου, σύμφωνα με το μεταφορικό μέσο της εποχής εκείνης, που υφίστανται προ του 1977 (αποτυπωμένη στους Χάρτες Γ.Υ.Σ.).

(οι παλαιοί, μη αμαξιτοί δρόμοι, τα μονοπάτια και τα λιθόστρωτα καλντερίμια), και αποτελούσαν το βασικό δίκτυο επικοινωνίας, εμπορίου, σύμφωνα με το μεταφορικό μέσο της εποχής εκείνης, που υφίστανται προ του 1977 (αποτυπωμένη στους Χάρτες Γ.Υ.Σ.). 7 Άμεση έκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου ώστε να συνεχίσουν να εκδιδονται απρόσκοπτα άδειες οικοδομής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των οδών πανελλαδικά, που έχει ξεκινήσει από το υπουργείο, και την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. “για τις περιπτώσεις γηπέδων προ του 2003 εντός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, για την παρ.1 Αρθ-1 του ΠΔ/24-5-85, υπάρχει ακόμη και η ισχύει η μεταβατική ρύθμιση του Αρθ-23 παρ.3 του Ν-3212/03.”

8 Έκδοση Μεταβατικής Ρύθμισης που θα ισχύσει για τα οικόπεδα που θα πάψουν να είναι οικοδομήσιμα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των οδών. Να περιλαμβάνει την έκδοση τίτλου από την Τράπεζα Γης για την δόμηση που απωλέσθηκε, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των διοικούμενων.

Μέχρι να καθοριστεί σωστά και πλήρως το νέο πλαίσιο, πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους υφιστάμενους νόμους. Εάν δεν ισχύει αυτό, ποιος ο λόγος να συνεχίζουμε να οικοδομούμε γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε διάταξη ψηφισμένου νόμου (όπως έγινε με τα ενεργειακά μπόνους) μπορεί αύριο να καταργηθεί ως αντισυνταγματική;

Εν κατακλείδι

Αν η Πολιτεία αποφασίσει να αλλάξει το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, οφείλει να λάβει υπόψη όσους απέκτησαν νόμιμα ιδιοκτησίες.

Δεν ζητείται προνομιακή μεταχείριση, αλλά θεσμική συνέπεια και μια πραγματική μεταβατική περίοδος (30 ετών), ώστε το κόστος να μην επιβαρύνει αιφνιδιαστικά τους πολίτες.

Η νόμιμη απόκτηση περιουσίας δημιουργεί την εύλογη προσδοκία ότι κάθε μεταβολή θα γίνει με σαφήνεια, προβλεψιμότητα και επαρκή χρόνο προσαρμογής.

Το διακύβευμα σήμερα:

Η αξία της Ελληνικής γης εξαϋλώνεται εν μια νυκτί.

Το θέμα αυτό αφορά: ένα εκατομμύριο (1.000.000) ιδιοκτήτες και τις οικογένειές τους και δύο εκατομμύρια γεωτεμάχια (2.000.000). Άμεση ζημία 150 δις.

Από το έτος 1985 έως σήμερα, ό,τι έχει χτιστεί στην Ελλάδα, καθώς τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα των κτιρίων που έχουν ανεγερθεί από το 1985 έως σήμερα, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για εκβιασμούς.

Η ασφάλεια δικαίου στη χώρα.

Ίσως, τελικά, το μεγαλύτερο στοίχημα δεν είναι μόνο να προστατεύσουμε την ελληνική γη, αλλά να προστατεύσουμε την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που την κατέχουν.

Οι εκπρόσωποι των 33 ιδιοκτητών ακινήτων στο Σίσι, Δήμου Αγίου Νικολάου Τίτος Κάββαλος (Μηχανολόγος Μηχανικός, ιδιοκτήτης)

Εμμανουήλ Γιακουμάκης (Πολιτικός Μηχανικός MSc., ιδιοκτήτης)