Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στις 8.30’ μ.μ. στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Σητείας θα γίνουν τα εγκαίνια του εγχειρήματος «Πασιφάη: Οι μαντινιαδόρισσες του νομού Λασιθίου».

Πρόκειται για την καταγραφή & ποιητική αποτύπωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που έγινε με διπλή αφορμή: Αφενός από την ανάγκη να δοθεί προσοχή, φροντίδα και φως στο Λαογραφικό μουσείο Σητείας που περνά δυσκολίες και του αξίζουν ευκολότερες μέρες καθώς και μια ανάγκη σύνδεσης της λειτουργίας και της δράσης των Λαογραφικών Μουσείων Σητείας και Νεαπόλεως και αφετέρου από την επιθυμία να δοθεί προσοχή, φροντίδα, φως και χώρος στην γυναικεία ποιητική δημιουργία όπως αυτή εκφράζεται μέσω της μαντινιάδας.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του ρόλου και της σημαντικότητας της συμβολής της γυναίκας στο Λασίθι, η Α.Μ.ΚΕ. «Μικρογραφία» παρουσιάζει τα βίντεο πορτραίτα των μαντινιαδορισσών του νομού Λασιθίου, δηλαδή γυναικών που πέραν όλων των άλλων συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση του φαινομένου της παραγωγής και αναπαραγωγής των μαντινάδων, του χαρακτηριστικού αυτού είδους της δημοτικής ποίησης της Κρήτης. Τα βίντεο πορτραίτα θα συνοδεύσει και μία έκθεση φωτογραφίας της Μαρίλης Ζάρκου.

Το σύνολο των έργων παραχωρείται ως Δωρεά στα Λαογραφικά Μουσεία Σητείας και Νεαπόλεως Λασιθίου.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση & Σκηνοθεσία: Δήμητρα Δερμιτζάκη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μαρίλη Ζάρκου

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Α.Μ.ΚΕ Μικρογραφία

Μετά το πέρας των εγκαινίων τρεις αγαπημένοι φίλοι θα παίξουν και θα τραγουδήσουν παραδοσιακούς σκοπούς της Κρήτης, αλλά και του ευρύτερου ελληνικού ρεπερτορίου.

Βασιλεία Καββουσανού: λύρα, τραγούδι

Γιώργος Κλάδος: λαούτο

Δώρα Μελά: κρουστά, τραγούδι

Το εγχείρημα αφιερώνεται στη μνήμη της Ελένης Μπρόκου-Σπανάκη.

Χαρακτικό σχέδιο αφίσας: Δήμητρα Δερμιτζάκη

Σχεδιασμός αφίσας: Βιργινία Χριστάκου

Το εγχείρημα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Σητείας και την ευγενική χορηγία του Σύγχρονου Κέντρου Νευρανάδρασης Αθήνας.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Σητείας «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος» σας περιμένουμε με χαρά να απολαύσουμε αυτήν την ιδιαίτερη βραδιά!