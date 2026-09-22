Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της προσπάθειας μεταφοράς δύο αλλοδαπών από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος;

“Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.”