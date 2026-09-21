Ο ΕΟΣ Λασιθίου ταξίδεψε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, εκεί όπου η θάλασσα συναντά την άγρια ομορφιά, ο χρόνος μοιάζει να σταματά και η καθημερινότητα μένει μακριά.

Μονοπάτια, παραλίες, καθαρός ορίζοντας και ατέλειωτες στιγμές χαλάρωσης συνέθεσαν μια εξόρμηση γεμάτη εικόνες, φύση και όμορφη παρέα.

Η Γαύδος δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι μια εμπειρία που τη ζεις και την κρατάς μέσα σου.

Η εξόρμηση ήταν ιδιαίτερη για έναν επιπλέον λόγο καθώς στην τετραήμερη αυτή περιπέτεια μας τίμησαν με την παρουσία τους δύο ιστορικά μέλη του συλλόγου, η Ελπινίκη Κασαπάκη και ο Γιάννης Ορφανός.

Όσον αφορά την άψογη οργάνωση της εξόρμησης από τον αρχηγό Αντώνη Παπουτσάκη, τα λόγια είναι περιττά.

Τον ευχαριστούμε θερμά.

Από τον ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ