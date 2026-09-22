Στις ακόλουθες αποφάσεις προχώρησε το Δ.Σ. του ΓΣ «Άγιος Νικόλαος» μετά τον αδόκητο χαμό της προέδρου του Νατάσας Παγκάλου:

Το ΔΣ του συλλόγου μας, μετά τον αδόκητο χαμό της αγαπημένης μας προέδρου με την 25ετη προσφορά της στο σωματείο, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα παρακάτω.

1. Να παραστεί σύσσωμο το συμβούλιο, μαζί με το σύνολο των προπονητών μας στην εξόδιο ακολουθία.

2. Όλοι οι αθλητές μας από την κατηγορία Κ18 και μεγαλύτεροι να αγωνίζονται για ένα έτος με κορδελάκι πένθους.

3. Οι τρεις αγώνες θεσμοί που διοργανώνει ο σύλλογος μας θα είναι αφιερωμένοι για ένα έτος στη Νατασα μας και το «Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου», μια διοργάνωση που συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση της, να είναι για πάντα αφιερωμένη σε αυτήν.

4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στον πρώτο αγώνα που θα διοργανώσει ο σύλλογος μας.

5. Να οργανωθεί εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη της.

6. Να ζητηθεί από τον δήμο μας μια αίθουσα του σταδίου να πάρει το όνομα της Νατάσας μας.

Την Τέταρτη 23 Οκτωβρίου, ημέρα της εξοδίου ακολουθίας δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπόνηση σε κανένα από τα τμήματα μας.

Καλό ταξίδι μοναδική, σπάνια, αγαπημένη μας Νατασα.