Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών για τον μήνα Αύγουστο 2026 μη μισθωτών ασφαλισμένων. Τα ειδοποιητήρια πλέον είναι ενιαία για τις εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Επισημαίνεται ότι για να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται πλέον με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).

Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε καταχώρηση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 (τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου 2026)

Μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία Εισφορές Μη Μισθωτών, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται για τις εισφορές, καταβολές, εκκαθαρίσεις και να λαμβάνουν τα ειδοποιητήριά τους:

Εκτύπωση και πληρωμή των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων

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