Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου», που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, κλάδο/ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ και δείτε απαιτούμενα προσόντα & δικαιολογητικά στους παρακάτω συνδέσμους στο τέλος του κείμενου.

Υποβολή αιτήσεων απο 25/9/2026 εως 05/10/2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Αλετρά (τηλ. επικοινωνίας: 28410-82384).