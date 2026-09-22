Το Γεωπάρκο της Σητείας, ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, παραγωγούς και επιχειρήσεις, του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, σας προσκαλούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το 3ο Φεστιβάλ Γεωτουρισμού και Εναλλακτικού Τουρισμού. “SITIA GEOFEST” στις 7:00 μ.μ. στην πλατεία της Σητείας

Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μιλήσουμε με τους ανθρώπους του Γεωπάρκου και να γνωρίσουμε το πλούτο και τα εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα της Σητείας. Να μιλήσουμε για τον εναλλακτικό τουρισμό και να γνωρίσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο τομέα αυτό. Να γευτούμε παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας.

Συμμετέχουν όλοι οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί και επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένοι με το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας του Γεωπάρκου, εταίροι του Γεωπάρκου και οι συνοδοί Βουνού Σητείας.