Αγαπάς τη φωτογραφία; Θέλεις να μοιραστείς τις ιδέες σου, να ανακαλύψεις νέες οπτικές και να γνωρίσεις ανθρώπους με το ίδιο πάθος;

Σε προσκαλούμε στην πρώτη μας συνάντηση για τη νέα φωτογραφική περίοδο!

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο PERIPOU, Άγιος Νικόλαος.

Είτε είσαι αρχάριος είτε ασχολείσαι χρόνια με τη φωτογραφία, έλα να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να σχεδιάσουμε μαζί τις επόμενες φωτογραφικές μας δράσεις!

Δεν χρειάζεται να έχεις επαγγελματικό εξοπλισμό. Μόνο αγάπη για τη φωτογραφία και διάθεση για δημιουργία!