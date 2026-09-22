Σε ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας του με το μέλος του τεχνικού επιτελείου Ηρακλή Ξυδάκη προχώρησε ο ΑΟΑΝ, αναφέροντας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος βοηθό προπονητή της ομάδας μας, Ηράκλη Ξυδάκη.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του, τη συνεργασία και τη συμβολή του στην ομάδα μας μέχρι σήμερα.

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, με υγεία και κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.