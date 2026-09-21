Νέα παράδοση εξοπλισμού προς το Νοσοκομείο μας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Μετά από υπόδειξη του Διοικητή κυρίου Γεώργιου Μπαρπούνη, ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για τον εξοπλισμό των ανακαινισμένων θαλάμων νοσηλείας και άλλων απαραίτητων εργασιών για το Νοσοκομείο μας.

Θεωρούμε υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινωνία και άλλων φίλων που στηρίζουν οικονομικά το έργο του Συλλόγου μας και να υποσχεθούμε πως κάθε βοήθεια που μας προσφέρεται, αξιοποιείται με ιεράρχηση που πραγματοποιεί η Διοίκηση και τα επιστημονικά όργανα του Νοσοκομείου.

Πρόθεση μας είναι η σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με παρουσία όλων των φορέων του τόπου μας, για την συνολική ανάλυση της προσφοράς μας. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης όλων για έργα και ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσουμε ως τοπική κοινωνία για την αναβάθμιση της προσφοράς του Νοσοκομείου μας. Πάντα σταθεροί στα βασικά μας αιτήματα για Αυτοδιοίκητο Νοσοκομείο και στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Για το Δ.Σ. Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ανδρέας Μαμαντόπουλος Χρύσα Σταυρακάκη