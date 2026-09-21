Την Κυριακή Μετά την Ύψωση και μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, 20 Σεπτεμβρίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνέχεια ιερούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας, όπου στο τέλος τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Βασιλείου Δημογεροντάκη και το τριήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Γεωργίας Λαμπράκη-Παγκάλου.

Στη σύντομη αναφορά του στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας, μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, ο Σεβ. κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο νόημα των λόγων του Κυρίου μας για την άρση του προσωπικού Σταυρού: «όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι», υπογραμμίζοντας την ελευθερία του ανθρώπου απέναντι στον ευαγγελικό λόγο και την προϋπόθεση υποταγής του ανθρωπίνου θελήματος και του εγωισμού μας για να βιώσουμε και να ζήσουμε σταυρικά, όπως ο Κύριός μας.

Στην ακολουθία του Όρθρου και στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο ο Αιδεσιμολ. πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος, Εφημέριος της Ενορίας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν πολλοί ενορίτες και ευσεβείς χριστιανοί της πόλεως, μεταξύ των οποίων ήταν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Νομού Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, οι πρώην Δήμαρχοι Ιεράπετρας κ.κ. Νικόλαος Χριστοφακάκης και Ιωσήφ Αναστασάκης, ο πρώην Νομάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Παπατσάκωνας, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας κ. Φωτεινή Περακάκη κ.α.