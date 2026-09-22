Όταν επισκεφθήκαμε την Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, συναντηθήκαμε με την Ιατρό κ. Μαρία Ροβύθη. Είναι η μοναδική ογκολογική Γιατρός στη μοναδική Κλινική στο Νομό. Και φυσικά δέχεται ασθενείς απ’ όλο το Νομό. Της ζητήσαμε κάποιες ανάγκες που θα μπορούσαμε ως Φίλοι του Νοσοκομείου να καλύψουμε μέσα στις δυνατότητές μας. Μάθαμε ότι υπάρχουν προσφορές από ασθενείς και οικογένειες που είχαν και έχουν τακτική επαφή με το χώρο. Η κα Ροβύθη είχε μια πρόταση. Την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, την αισθητική της κλινικής που θεωρεί κρίσιμα για τους ασθενείς. Σ’ ένα χώρο όπου η ελπίδα, το πάθος, ο αγώνας για τη θεραπεία δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ασθενείς και το προσωπικό.

Ήρθαμε σε επαφή με χορηγούς που είχαν σχέση με την κλινική και στη συνέχεια δεχθήκαμε αρκετές και σημαντικές προσφορές από οικογένειες σωματεία, συλλόγους και φίλους για να διατεθούν στην Ογκολογική Κλινική.

Η κα Ροβύθη στις συχνές συναντήσεις που έχουμε, μας ενημέρωσε για το σχέδιο της με τους παραπάνω στόχους. Ζήτησα από την Αρχιτεκτόνισσα κα Μάρω Δαγιάντη, να μας βοηθήσει. Και το αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά και διάθεση για προσφορά. Μαζί με την κα Ροβύθη κατέληξαν σ’ ένα σχέδιο που περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης (γυψοσανίδες, ηλεκτρολογικές εργασίες, φωτισμό, βαψίματα με ειδικά χρώματα για το χώρο, κουρτίνες κλπ). Σε πρώτη φάση και εφ’ όσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα θα καλύψουμε και άλλες ανάγκες που επιθυμεί η κα Ροβύθη.

Ξεκινήσαμε! Από το προηγούμενο Σάββατο είχαμε τις πρώτες εργασίες! Ο κ. Βάρδας ο ταμίας μας, έκλεισε συνεργεία. Η κα Δαγιάντη επιβλέπει τις εργασίες. Δεδομένου ότι οι θεραπείες συνεχίζονται, υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά τις μέρες που μπορούν να γίνονται οι εργασίες. Κρίσιμος ο Συντονισμός. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.

Οφείλουμε πολλές ευχαριστίες στους χορηγούς και θα θέλαμε να δουν το αποτέλεσμα στο τέλος και πόσο η βοήθεια τους ενσωματώνεται στις εργασίες που δημιουργούν καλύτερο περιβάλλον για τους ασθενείς.

Τα κατάλληλα χρώματα παραγγέλθηκαν από τον κ. Βάρδα στην εταιρεία DAMSC, που πρότεινε η κα Δαγιάντη. Οι σημερινές ιδιοκτήτριες της εταιρείας Μελίνα και Ευγενία Κοσέντου, όταν έμαθαν ότι θα διατεθούν για το Νοσοκομείο, τα δώρισαν στη μνήμη του Πατέρα και της Μητέρας τους που πέθαναν από ογκολογική αιτία! Ευχαριστώ πολύ την κα Δαγιάντη, για την ανιδιοτελή προσφορά και βοήθεια της σε όλες τις φάσεις των εργασιών.

Και φυσικά εκτίμηση και αχαριστίες στην κα Μαρία Ροβύθη για το έργο που παράγει, το πάθος της, την συνεχή διάθεση για προσφορά και βελτιώσεις,

Δημήτρης Κουνενάκης

Πρόεδρος των ΦΙΛΩΝ