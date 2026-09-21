Μια ξεχωριστή πεζοπορική εμπειρία που συνδέει την ιστορία, τη μυθολογία και το φυσικό τοπίο της Κρήτης διοργανώνουν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 οι Δήμοι Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου, με την 17η Μινωική Διαδρομή.

Η δράση έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικές φυσιολατρικές διοργανώσεις της Κρήτης, αναβιώνοντας συμβολικά τη μυθική πορεία του βασιλιά Μίνωα προς το Δικταίον Άντρο.

Η διαδρομή ξεκινά από τον Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαία Λύττο και καταλήγει στην πλατεία του Ψυχρού, με συνολική διάρκεια περίπου τέσσερις ώρες. Σε όλη την πορεία θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να ακολουθούν με ασφάλεια τη διαδρομή.

Με την άφιξη στο Ψυχρό θα προσφερθεί κέρασμα στους πεζοπόρους, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με χορευτική παράσταση από τον Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο «Ερφαλής» και μουσική από το συγκρότημα του Σταύρου Φραγκιαδάκη.

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθούν μετακινήσεις με λεωφορεία προς την Αρχαία Λύττο. Τα σημεία αναχώρησης και τα δρομολόγια είναι:

06:00: Από Κάτω Μετόχι προς Λύττο.

Από Κάτω Μετόχι προς Λύττο. 06:30: Από Χερσόνησο – Γούρνες, από το Δημαρχείο Χερσονήσου στην πρώην Αμερικανική Βάση, προς Λύττο.

Από Χερσόνησο – Γούρνες, από το Δημαρχείο Χερσονήσου στην πρώην Αμερικανική Βάση, προς Λύττο. 06:30: Από το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου προς Καστέλλι.

Από το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου προς Καστέλλι. 07:00: Από το Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου προς Λύττο.

Μετά την ολοκλήρωση της πεζοπορίας θα υπάρχει μέριμνα για την επιστροφή των συμμετεχόντων με λεωφορεία, στις 15:00.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 17η Μινωική Διαδρομή θα πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής:

Φόρμα συμμετοχής στην 17η Μινωική Διαδρομή

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: 28913 40115 και 6979 790002

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: 28443 40143 και 6936 589930

Δήμος Χερσονήσου: 28134 04668