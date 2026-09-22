Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη, με τις παρεμβάσεις στα δώματα και τις στέγες του ιστορικού Ναού να έχουν πλέον περατωθεί.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας και στεγάνωσης που είχαν παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν προκαλέσει φθορές σε σημεία του κτιρίου.

Οι εργασίες, όπως έχει αναφέρει σε σχετικά ρεπορτάζ η ΑΝΑΤΟΛΗ, είχαν ξεκινήσει πριν από αρκετούς μήνες και εξελίχθηκαν τμηματικά, προκειμένου αφενός να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις και αφετέρου να παραμείνει ο Ναός λειτουργικός καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Παρεμβάσεις σε δώματα και στέγες

Το έργο συντήρησης και επισκευής των δωμάτων και των στεγών του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού είχε συμβασιοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2025 και περιλάμβανε σειρά παρεμβάσεων για τη θωράκιση του κτιρίου απέναντι στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.

Μεταξύ των βασικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι παρεμβάσεις υγρομόνωσης και θερμομόνωσης, οι επισκευές και αποκαταστάσεις στα δώματα και στη στέγη, καθώς και οι συμπληρωματικές εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκληρωμένη προστασία του Ναού.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στεγάνωσης θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κατά τα προηγούμενα χρόνια η υγρασία είχε επηρεάσει και το εσωτερικό του κτιρίου, προκαλώντας σε ορισμένα σημεία φθορές και αποκολλήσεις επιχρισμάτων.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, έχει πλέον αντιμετωπιστεί η βασική αιτία των συγκεκριμένων προβλημάτων, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τη μακροχρόνια προστασία του ιστορικού Ναού.

Το επόμενο βήμα για το εσωτερικό και την αγιογράφηση

Η ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης αποτελεί παράλληλα σημαντική προϋπόθεση και για τις παρεμβάσεις που μπορούν να ακολουθήσουν στο εσωτερικό της Μεγάλης Παναγίας.

Όπως είχε επισημανθεί στην «Α» κατά την έναρξη του έργου από τον πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου π. Εμμανουήλ Καστανό, η υγρασία που εισχωρούσε κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε προκαλέσει φθορές σε επιχρίσματα σε ορισμένα σημεία του Ναού.

Η αντιμετώπιση πλέον της αιτίας του προβλήματος ανοίγει τον δρόμο ώστε, σε επόμενο στάδιο και όταν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να προχωρήσουν οι αναγκαίες εσωτερικές αποκαταστάσεις και να συνεχιστεί η αγιογράφηση στα τμήματα που εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς τοιχογραφικό διάκοσμο.

Ένας αιώνας από την ολοκλήρωση του Ναού

Η ολοκλήρωση του έργου αποκτά πρόσθετο συμβολισμό, καθώς η Μεγάλη Παναγία πλησιάζει σε μία ιδιαίτερα σημαντική επέτειο για την ιστορία της. Το 2027 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ολοκλήρωση του Μητροπολιτικού Ναού, ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και αρχιτεκτονικά τοπόσημα της Νεάπολης και ενός από τους μεγαλύτερους ναούς της Κρήτης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και διατήρηση του ιστορικού κτιρίου ενόψει της συμπλήρωσης ενός αιώνα από την αποπεράτωσή του.

Η ανέγερση του Ναού ξεκίνησε το 1889, με τη θεμελίωσή του από τον επίσκοπο Μελέτιο Χλαπουτάκη, και ολοκληρώθηκε το 1927, επί επισκοπείας Διονυσίου Μαραγκουδάκη.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ