Την ανάγκη ενίσχυσης της στενής συνεργασίας Ελλάδας – Λιβύης, ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όπως η αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, επισήμανε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Ιωάννης Πλακιωτάκης κατά την συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Αθήνα.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε πως πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις προς αντιμετώπιση του μείζονος θέματος του μεταναστευτικού και υπογράμμισε ότι η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων απέναντι στις μαζικές ροές εξακολουθεί να προβάλλει ιδιαιτέρως απαιτητική. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτίμησε ότι το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητές της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το β΄ εξάμηνο του 2027.

Να σημειωθεί ότι Ελλάδα – Λιβύη έχουν ήδη αναπτύξει μια ισχυρή βάση συνεργασίας που εδράζεται και στο μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπέγραψαν την περίοδο που ο κ. Πλακιωτάκη ήταν Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική. Έκτοτε το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα ήχε αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού της λιβυκής ακτοφυλακής ενώ έχει παραχωρήσει τρία ταχύπλοα για την καλύτερη φύλαξη των λιβυκών θαλάσσιων συνόρων.

Πέραν αυτών, ειδικότερη αναφορά έγινε, και στο ζήτημα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, με την ελληνική πλευρά να επισημαίνει ότι εκπονούνται οι δέουσες προσπάθειες σε σχέση με το εν λόγω θέμα, το οποίο τίθεται σε γνώση κάθε συνομιλητή εντός και εκτός ΕΕ, προκειμένου, με την ωρίμανση των συνθηκών, να αποδοθεί ο πλούτος στον λιβυκό λαό που τον δικαιούται.

Η λιβυκή πλευρά με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, κ. Yousef Ibrahim Al-Aqouri, που υποστηριζόταν από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Hassan Taher Ali Al-Barghouthi, και το μέλος κ. Mohammed Tamer, σημείωσε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για στενότερη συνεργασία, τόσο επί του μεταναστευτικού όσο και επί του καίριας σημασίας για τον λιβυκό λαό ζήτημα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, από τις δύο πλευρές σημειώθηκε η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην επανεργοποίηση των κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις των αρμοδίων Επιτροπών των δύο Κοινοβουλίων, μέσω προώθησης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας.