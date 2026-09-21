Δήλωση – απάντηση στον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «ομάδα χωρίς όνομα» όπως χαρακτήρισε τον ΟΦΗ η γερμανική ιστοσελίδα Bild έστειλε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Τονίζοντας ότι ο ΟΦΗ έχει μια ιστορία που ξεκινάει από το 1925, ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα, αλλά και ότι η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός χαρακτηρίζει αδόκιμο τον τίτλο «Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα – Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επισημαίνει επίσης ότι: «Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε. Ανέφερα ότι η Χοφενχάιμ μας είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος».

Εδώ η μετάφραση από τα γερμανικά, της επιστολής – απάντησης που έστειλε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στην Bild:

Θέλω να επισημάνω ως αδόκιμο τον χαρακτηρισμό, σε άρθρο της εφημερίδας σας, του ΟΦΗ, της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης μου ως no-name. (Το άρθρο σας φέρει τον τίτλο: Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα – Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ).

Κατανοώ ότι ο ΟΦΗ σάς ήταν άγνωστος ως την ημέρα που νίκησε την γνωστή και σεβαστή σε όλους μας Χόφενχάιμ. Πράγματι, ήταν η πρώτη πρόσφατη σημαντική επιτυχία στην Ευρώπη της ομάδας που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το Supercup νικώντας την πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η ιστορία του ΟΦΗ ξεκινά το 1925 και συνυφαίνεται με την ιστορία και τη ζωή της πόλης μου για περισσότερο από έναν αιώνα. Η πόλη μου, το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενδεχομένως σας είναι γνωστή. Αν δεν σας είναι, ελπίζω να μη την χαρακτηρίσετε ανώνυμη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης μου ως ανώνυμης είναι υποτιμητικός. Είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεσθε την άποψη ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα. Η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα.

Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε.

Ανέφερα ότι η Χοφενχάιμ μάς είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δημοσίευση αυτής της επιστολής.

Πολύ φιλικά

Αλέξης Καλοκαιρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης