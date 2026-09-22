Ποιοι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα λάβουν… γράμμα από την Εφορία – Πώς πρέπει να κινηθούν

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας. Πως μπορούν μέσω της εφαρμογής MyCar να υποβάλουν δικαιολογητικά και να αποφύγουν βεβαίωση οφειλών και προστίμων.

«Γράμμα» από την Εφορία θα λάβουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν – για διαφόρους λόγους- απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Τα πρώτα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια άρχισαν να ταχυδρομούνται από τις 14 τρέχοντος και έως το τέλος του μηνός η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι την 30η Οκτωβρίου για να διορθώσουν την «εικόνα» των οχημάτων τους για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τις βεβαιώσεις των οφειλών και των προστίμων.

Από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει στο myCar ειδική εφαρμογή, στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, με τους κωδικούς Taxisnet, να βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη του 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

Πρόκειται για την τελευταία πράξη, στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με εκκρεμότητες το 2021, πριν η οφειλή περάσει στα βιβλία της Εφορίας.

Δικαιολογητικά

Όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα και θεωρούν ότι δεν οφείλουν τα τέλη του 2021, θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την κατάσταση του οχήματος, καταθέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι περιπτώσεις μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, κλοπή, διαγραφή, ακινησία, απαλλαγή από τα τέλη ή άλλη κατάσταση που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω myCar θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να διορθώνεται η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία δεν αφορά οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές απαλλαγές, ούτε οχήματα αποβιωσάντων.

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