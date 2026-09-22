Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της, έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων, των πολιτών και των συνεργαζόμενων φορέων.

Οι εφαρμογές σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τη Δ.Δ.Ε. Λασιθίου και συγκεκριμένα από το προσωπικό του Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την παροχή σύγχρονων, ασφαλών και εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση σχολικών εκδρομών

Μέσω της εφαρμογής «Εκδρομές», οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προκηρύξεις και τα απαραίτητα στοιχεία των σχολικών μετακινήσεων και εκδρομών τους.

Παράλληλα, τα τουριστικά γραφεία μπορούν να ενημερώνονται εύκολα και έγκαιρα για τις διαθέσιμες προκηρύξεις μέσα από ένα ενιαίο και οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται η διαφάνεια, η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση και η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και των τουριστικών πρακτορείων.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://ekdromes-dide.las.sch.gr

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών

Η υπηρεσία «e-Αίτηση» παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στα μέλη του διοικητικού προσωπικού τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Η είσοδος πραγματοποιείται με ασφαλή πιστοποίηση μέσω των προσωπικών στοιχείων σύνδεσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέου λογαριασμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, να επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη του αιτήματός τους.

Η υπηρεσία περιορίζει την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας ή αποστολής εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμβάλλει στην ταχύτερη, ασφαλέστερη και περισσότερο οργανωμένη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://aitisi-dide.las.sch.gr

Ψηφιακός βοηθός ενημέρωσης για θέματα Μαθητείας

Η Δ.Δ.Ε. Λασιθίου έχει αναπτύξει έναν σύγχρονο ψηφιακό βοηθό συνομιλίας (chatbot), ο οποίος παρέχει άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Ο ψηφιακός βοηθός διευκολύνει μαθητές, αποφοίτους, εκπαιδευτικούς και εργοδότες στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις ειδικότητες, τις θέσεις Μαθητείας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

Η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά προς την επίσημη ενημέρωση και επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να βρίσκουν εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα τις πληροφορίες που χρειάζονται μέσα από ένα φιλικό και διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον.

Ο ψηφιακός οδηγός Μαθητείας είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://dide.las.sch.gr/mathiteia

Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ουσιαστική συμβολή των στελεχών του Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Ορφανάκη Βασίλειο και Μιχελάκη Ευθύμιο, οι οποίοι ανέλαβαν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των παραπάνω εφαρμογών.

Η πρωτοβουλία τους αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικής αξιοποίησης της γνώσης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου. Μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαιδευτικής διοίκησης, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς την εξάρτηση από τυποποιημένες εφαρμογές που δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στις καθημερινές ανάγκες των χρηστών.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου αναγνωρίζει και υποστηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία, τη συνεργασία και τη διάχυση της τεχνογνωσίας. Συνεχίζει, παράλληλα, να επενδύει στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, αναπτύσσοντας υπηρεσίες που ενισχύουν την ταχύτητα, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα της διοικητικής εξυπηρέτησης.

Οι παραπάνω εφαρμογές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για μια σύγχρονη, αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη δημόσια εκπαιδευτική διοίκηση, με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, τον/την μαθητή/τρια και τη σχολική μονάδα.

Ο Διευθυντής ΔΕ Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης