Η Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026, η οποία είναι γνωστή και ως το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» θα φωτίσει τον ουρανό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Ονομάστηκε «Φεγγάρι της Συγκομιδής», καθόσον εμφανίζεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, συνήθως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, και είχε μεγάλη σημασία για τους αγρότες. Ο λόγος είναι ότι αυτό το φεγγάρι ανατέλλει σχεδόν την ίδια ώρα για αρκετές νύχτες, δίνοντας επιπλέον φως αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα. Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες μπορούσαν να συνεχίσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους ακόμα και όταν έπεφτε το σκοτάδι, πριν τη διάδοση των ηλεκτρικών φωτιστικών.