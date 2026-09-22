Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρόσληψης σχολικής τροχονόμου κας Τζερμιά Κρυστάλλης.

2. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση πολυετούς δέσμευσης σε βάρος του Α.Λ.Ε. 015.2420906006 του προϋπολογισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής απεικόνισης για την τουριστική προβολή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου”.

3.Τροποποίηση οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για τη σύσταση νέων μόνιμων οργανικών θέσεων προσωπικού στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.