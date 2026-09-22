Με αισθήματα συγκίνησης και εθνικής ευγνωμοσύνης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας Χανίων, οι επετειακές εκδηλώσεις εθνικής τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 104 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα μεγάλη για την Εκκλησία, το Γένος των Ελλήνων και την πόλη των Χανίων, καθώς τιμώνται «ένδοξες μνήμες» ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή: στρατιωτικοί, αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, άρχοντες και απλοί πολίτες.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ευλογημένη γη της Ιωνίας, η οποία ποτίστηκε με το αίμα των μαρτύρων και αποτελεί κοιτίδα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Υπενθύμισε ότι η Μικρά Ασία υπήρξε γενέτειρα Πατριαρχών, Αρχιερέων μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας και Οικουμενικών Διδασκάλων τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως «έσβησαν οι επτά λυχνίες της Μικράς Ασίας», η πνευματική τους λάμψη παραμένει άσβεστη στη συνείδηση του Γένους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Άγιο Εθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πόλη και το ποίμνιό του, παραμένοντας μέχρι τέλους στην έπαλξη του ποιμαντικού χρέους. Με την αυτοθυσία και το μαρτυρικό του τέλος κατέστη αιώνιο σύμβολο πίστεως, ποιμαντικής ευθύνης και αγάπης προς τον λαό του.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας προς τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και, παρά τον πόνο του ξεριζωμού, συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της χώρας, μεταφέροντας μαζί τους την πίστη, τις παραδόσεις, τα γράμματα, τις τέχνες, το εμπόριο, την οικονομική δραστηριότητα και τον ανεκτίμητο πολιτιστικό πλούτο της Μικράς Ασίας.

Απευθυνόμενος στα παιδιά που παρέστησαν με παραδοσιακές μικρασιατικές και ποντιακές ενδυμασίες, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι η παρουσία τους αποτελεί ζωντανή απόδειξη της συνέχειας της ιστορικής μνήμης:

«Τίποτε δεν τελείωσε. Δεν είναι ξεχασμένες αυτές οι πατρίδες· είναι αλησμόνητες. Η Μικρά Ασία βρίσκεται στην καρδιά μας».

Στη συνέχεια, με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων τους Αγαπίου και Θεοπίστου, καθώς και την απόδοση της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη δύναμη της πίστεως, της προσευχής και της υπομονής κατά τις δοκιμασίες της ζωής.

Υπενθύμισε τον λόγο του Κυρίου: «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι», καλώντας τους πιστούς να κρατούν στη σκέψη και στην καρδιά τους τα τρία ρήματα: «απαρνησάσθω, αράτω, ακολουθείτω».

«Μην απογοητεύεστε και μην απελπίζεστε. Αυτές οι δύο λέξεις δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Να έχετε χαρά στη ζωή σας. Όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με χαρά, υπομονή, πνευματική δύναμη και, κυρίως, με την προσευχή. Εκείνος ο οποίος είναι κοντά στον Θεό δεν φοβάται τίποτε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο Χανίων για τη διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης και του ιερού Μνημοσύνου, καθώς και τα παιδιά και όλους όσοι προσήλθαν για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να διατηρήσουν ζωντανή την παρακαταθήκη των αλησμόνητων πατρίδων.

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων αδελφών μας και προέτρεψε τους πιστούς να παραμένουν σταθερά συνδεδεμένοι με τον Χριστό και την Εκκλησία, αντλώντας από την προσευχή δύναμη, ελπίδα και παρηγοριά.