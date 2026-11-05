Μετά από ενημέρωση πολίτη για δηλητηρίαση του σκύλου του ο Γιώργος με τη Νέση μετέβησαν για το περιστατικό στον Γούδουρα χθες 4/11/2026. Εντοπίστηκε ο νεκρός σκύλος στον οποίο υπήρχαν εμφανή σημάδια χρήσης τοξικής ουσίας και μία νεκρή γάτα σε προχωρημένη σήψη, για την οποία ήταν δύσκολο να καθοριστεί πιθανή αιτία θανάτου. Αν και η Νέση έδειξε ενδιαφέρον σε ένα ακόμα σημείο, ο Γιώργος δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει κάποιο ύποπτο εύρημα. Γενικά πάντως στην περιοχή κυκλοφορούσαν και άλλα ζώα χωρίς πρόβλημα. Όπως αναφέρει το LIFE Against Poison Crete, μήνυση κατ’ αγνώστου υποβλήθηκε από τον κηδεμόνα του νεκρού σκύλου στο ΑΤ Σητείας. Την Ομάδα Ανίχνευσης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου συνόδευαν ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας κ. Κώστας Κριτσωτάκης και ο θηροφύλακας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας κ. Μανόλης Δροσοφορίδης.