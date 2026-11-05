Η εβδομαδιαία αυτή έκθεση σκοπό έχει τη συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης σχετικά με την

καταγραφή κρουσμάτων που διαγιγνώσκονται εργαστηριακά με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου

(ΔΝ) κάθε εβδομάδα, για την περίοδο μετάδοσης 2026.

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι 05/11/2026 (έως τις 11.00 πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί

συνολικά τετρακόσια εξήντα δύο (462) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην

Ελλάδα, εκ των οποίων τα διακόσια ενενήντα ένα (291) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/ και μηνιγγίτιδα ή/ και οξεία χαλαρή παράλυση) και

εκατόν εβδομήντα ένα (171) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν (ή επιβεβαιώθηκε η διάγνωση

σε) πέντε (5) νέα εγχώρια κρούσματα.

Για ορισμένους ασθενείς εκκρεμεί η ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου για την επιβεβαίωση της διάγνωσης (δε συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό κρουσμάτων και στην περαιτέρω ανάλυση).

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως 05/11/2026, έχουν καταγραφεί πενήντα τρεις (53) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 35 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 82 έτη, εύρος: 36 – 92 έτη). Οι ασθενείς μικρότερης ηλικίας που κατέληξαν είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής. Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο (δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό θανόντων).

Αναλυτικά η έκθεση εδώ.