Έπειτα από έναν μακροχρόνιο αγώνα πολιτών και φορέων της περιοχής της Σητείας κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης που αφορούσε το λατομείο της εταιρείας «Γ. Βλαμάκης -Μινωική Κατοικία Ο.Ε.» στη θέση Πλατύβολα Κατσιδωνίου του Δήμου Σητείας, το ΣτΕ έκανε αποδεκτή την προσφυγή τους, εστιάζοντας στον μείζον ζήτημα που έθεταν και οι πολίτες, αυτό της αναγκαιότητας προστασίας των νερών της Πηγής της Ζου.

Ο κ. Κων. Γιαννακόπουλος, μέλος της Επιτροπής Αγώνα, αναφέρθηκε στην ουσία του ζητήματος:

«Βγήκε η απόφαση του ΣτΕ, το οποίο έκανε αποδεκτή την προσφυγή των φορέων για το λατομείο του Κατσιδωνίου. Στην προσφυγή είχαμε επικαλεστεί μία σειρά λόγων. Το δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με όλους, στάθηκε και έλαβε απόφαση με κριτήριο την προστασία των νερών της Πηγής της Ζου, την οποία αξιολόγησε ως πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή. Βεβαιώθηκε ότι το έργο κατασκευάζεται πάνω από την υδρογεωλογική λεκάνη της Πηγής Ζου και θεώρησε ότι δεν μπορεί να γίνει επειδή ακριβώς αναμένεται να επηρεαστεί αυτό το υπόγειο υδατικό σύστημα που είναι πολύ σημαντικό για την ανθρώπινη κατανάλωση της περιοχής. Αφού τοποθετήθηκε λεπτομερώς επί του θέματος, θεώρησε ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τους άλλους λόγους διότι αυτό ήταν αρκετό για να ακυρωθεί το έργο».

Χαρακτηριστικά εξάλλου στην απόφαση αναφέρεται, «Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατόπιν όσων έγιναν ανωτέρω δεκτά ως προς την έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας για τα ύδατα, καθώς και του ιστορικού της ένδικης διαφοράς και υπό το φως της προφύλαξης, το Δικαστήριο κρίνει ότι γεννώνται εύλογες αμφιβολίες ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών της επίμαχης λατομικής δραστηριότητας για την ακεραιότητα του προστατευόμενου υδατικού συστήματος της Πηγής Ζου και, συνακόλουθα, για την παροχή πόσιμου νερού στο Δήμο Σητείας. Για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται βασίμως καθ’ ερμηνεία του δικογράφου της κρινόμενης αιτήσεως, και ο οποίος, άλλωστε, ως εκ. της φύσεως του, είναι και αυτεπαγγέλτως εξεταστέος, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, παρέλκει δε, κατόπιν τούτου, ως αλυσιτελής, η έρευνα των λοιπών λόγων ακυρώσεως».

Η απόφαση του ΣτΕ θέτει τέλος στην σχεδιαζόμενη υλοποίηση της επένδυσης. «Ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκε το έργο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης να επανέλθει για να κάνει τέτοια επιχείρηση στην περιοχή αυτή» τόνισε ο κ. Γιαννακόπουλος.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ