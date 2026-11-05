Απόψε, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας αποτίει φόρο τιμής σε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, τον σπουδαίο σκηνογράφο και ενδυματολόγο Γιάννη Μετζικώφ.

Η τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20:30, στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά και τη διαχρονική συμβολή του.



Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

Συνεργασία: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ιεράπετρας, Ξενοδόχοι του τόπου

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