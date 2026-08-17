Η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με την έντονη και συχνά ανεξέλεγκτη ανθρωπογενή δραστηριότητα, αφήνουν πλέον ένα ανεξίτηλο και ανησυχητικό αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης. Το φαινόμενο της παράκτιας διάβρωσης αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη θωράκιση των ευαίσθητων ακτών, «η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μια κρίσιμη, στρατηγικής σημασίας παρέμβαση, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τη διάσωση και ανάπλαση των φημισμένων παραλιών στο Καλό Χωριό του Δήμου Αγίου Νικολάου», όπως επισημαίνει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του κορυφαίου ερευνητικού φορέα του νησιού μας, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αντικείμενο αυτής της σημαντικής συνεργασίας είναι η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση της συρρίκνωσης των τουριστικών παραλιών του Καλού Χωριού του νομού Λασιθίου από ανθρωπογενείς πιέσεις και της κλιματικής αλλαγής και προτάσεις για υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας και ανάπλαση 2026-2027-2028».

Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης 2026 της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Η σχετική εισήγηση, που κατατέθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης. Οι παραλίες της περιοχής του Καλού Χωριού αποτελούν έναν τόπο σπάνιου φυσικού κάλλους και παράλληλα συνιστούν έναν από τους πλέον σημαντικούς πόλους τουριστικής έλξης του νομού και βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Η ραγδαία συρρίκνωσή τους απειλεί ευθέως την τουριστική δυναμική και υποβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο.

«Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία τη σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης της Aυτοδιοίκησης με τα ερευνητικά ιδρύματα. Η σύμπραξη με το ΙΤΕ για το έργο αυτό διασφαλίζει ότι οι όποιες μελλοντικές παρεμβάσεις στο πολύπαθο παραλιακό μέτωπο θα βασίζονται αποκλειστικά σε αυστηρά επιστημονικά δεδομένα, σε προηγμένα μοντέλα πρόβλεψης και σε καινοτόμες λύσεις, αποφεύγοντας τις πρόχειρες προσεγγίσεις του παρελθόντος και εγγυώμενες τη μακροβιότητα των έργων», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο «Οδικός Χάρτης»

Η ερευνητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί από το επιστημονικό δυναμικό έχει δομηθεί με αυστηρή μεθοδικότητα σε πέντε κομβικά Πακέτα Εργασίας. Το πρώτο αφορά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που θα γίνει ενδελεχής μελέτη της περιοχής και ακριβής εκτίμηση της επικινδυνότητας έναντι της παράκτιας διάβρωσης.

Θα ακολουθήσει μοντελοποίηση της Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή, διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της κλιματικής κρίσης με την παράκτια ζώνη και εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεικτών τρωτότητας και στη συνέχεια προτάσεις τεχνικών λύσεων, αφού θα υπάρξει αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για την ουσιαστική, τεχνική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το τέταρτο πακέτο εργασίας προβλέπει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με τη σύνταξη της τελικής Έκθεσης, η οποία θα αποτελέσει τον «οδηγό» για τη βιώσιμη διαχείριση και ανάπλαση της περιοχής.

Το έργο ολοκληρώνεται με την διασφάλιση της πλήρους ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας του Αγίου Νικολάου και των εμπλεκόμενων φορέων για τα ευρήματα της έρευνας.

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την χρηματοδότηση από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, αναλαμβάνει και τη διευκόλυνση του ΙΤΕ, προσφέροντας κάθε διαθέσιμο περιβαλλοντικό, βυθομετρικό και τοπογραφικό στοιχείο.

Αντίστοιχα, το Ίδρυμα δεσμεύεται για τη διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού υψηλών προσόντων, την κάλυψη όλων των δαπανών εντός προϋπολογισμού (μετακινήσεις, παραγωγή χαρτών, εργασίες πεδίου) με τακτικές αναφορές προόδου και την ολοκλήρωση του έργου στην τριετία που προβλέπεται μέχρι το 2028.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ