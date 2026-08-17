Ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με δύο νέες αποφάσεις της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη. Στον πυρήνα του νέου πλαισίου βρίσκεται μια σαφής εκπαιδευτική επιλογή: η μάθηση δεν περιορίζεται στη σχολική αίθουσα. Οι εκδρομές και οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις συνδέονται ουσιαστικότερα με τα Προγράμματα Σπουδών και με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ώστε οι μαθητές να εμπλουτίζουν τη γνώση που αποκτούν στην τάξη μέσα από εμπειρίες, δράσεις και άμεση επαφή με τον κόσμο γύρω τους.

Ταυτόχρονα, το νέο πλαίσιο συνδυάζει τις περισσότερες εκπαιδευτικές δυνατότητες με σαφέστερους και αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας. Ενισχύονται οι δικλίδες προστασίας των μαθητών, αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες και παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες στις σχολικές μονάδες, ώστε και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας να επιτελούν τον ρόλο τους μέσα σε ένα πιο ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο.

Για πρώτη φορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκδρομών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος, ενισχύοντας τη βιωματική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, στην ανάπτυξη δημοκρατικού ήθους και στην εμπέδωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή, στην κοινωνία και στον κόσμο. Ένα σχολείο στο οποίο η γνώση δεν μένει μόνο μέσα στην τάξη, αλλά συνδέεται με την εμπειρία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, το περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή.

Περισσότερες δυνατότητες, όμως, σημαίνουν και μεγαλύτερη ευθύνη. Γι’ αυτό με το νέο πλαίσιο ενισχύουμε και αυστηροποιούμε τις δικλίδες ασφάλειας στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις. Θέλουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν και να αποκτούν νέες εμπειρίες με ασφάλεια, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας τους να έχουν σαφείς κανόνες, συγκεκριμένες διαδικασίες και την απαραίτητη θεσμική προστασία για να επιτελούν το έργο τους.

Ταυτόχρονα, διευκολύνουμε τη συμμετοχή των παιδιών των Ειδικών Σχολείων, δίνουμε στα σχολεία τη δυνατότητα να συνεργάζονται ώστε να περιορίζεται το κόστος για τις οικογένειες και διευρύνουμε τις δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών μας στο Erasmus.

Στόχος μας είναι κάθε παιδί να έχει περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσει, να ανακαλύψει και να μάθει μέσα από την εμπειρία, μέσα σε ένα πλαίσιο που προστατεύει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Γιατί η μάθηση δεν σταματά στην πόρτα της σχολικής αίθουσας».

Περισσότερη βιωματική μάθηση στην Πρωτοβάθμια

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των σχολικών μονάδων να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών. Η κατεύθυνση είναι σαφής: περισσότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες για τα παιδιά, με ισχυρότερες εγγυήσεις ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η εκδρομή γίνεται και μάθημα ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εκδρομές συνδέονται και με εκπαιδευτικές δράσεις ενεργού πολίτη. Στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης μπορούν, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης, ανάπλασης χώρων, καθώς και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι, η εκπαιδευτική μετακίνηση αποκτά και έναν πρόσθετο παιδαγωγικό ρόλο: να συνδέει τη γνώση με τη συμμετοχή, την κοινωνική ευθύνη και την προσφορά.

Λιγότερα εμπόδια για τα Ειδικά Σχολεία

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο να διευκολυνθεί ουσιαστικά η συμμετοχή των μαθητών τους στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για την πραγματοποίηση εκδρομής μειώνεται από το 70% στο 50%. Με την αλλαγή αυτή αντιμετωπίζονται πρακτικές δυσκολίες που μπορούσαν μέχρι σήμερα να λειτουργούν περιοριστικά για την πραγματοποίηση εκδρομών και εκπαιδευτικών δράσεων από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Περισσότερη συμπερίληψη σημαίνει και περισσότερες πραγματικές δυνατότητες συμμετοχής για κάθε παιδί.

Αυστηρότερο πλαίσιο – Περισσότερη προστασία για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Κεντρική επιλογή του νέου πλαισίου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε εκπαιδευτική μετακίνηση, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας τους. Με σαφέστερους κανόνες και συγκεκριμένες διαδικασίες, ενισχύεται η προστασία των παιδιών και ταυτόχρονα διαμορφώνεται ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι συνοδοί εκπαιδευτικοί μπορούν να ασκούν με ασφάλεια την ευθύνη τους.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει τους μαθητές οφείλουν να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου. Παράλληλα, ρυθμίζεται ρητά το ζήτημα της χρήσης κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκδρομών.

Σε περίπτωση που μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους συμμετέχοντες μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής. Η συσκευή παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά το πέρας της εκδρομής.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κανόνες προστασίας της σχολικής κοινότητας ακολουθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς και έξω από τη σχολική αίθουσα.

Συνεργασία σχολείων για χαμηλότερο κόστος

Με στόχο να περιοριστεί το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες, εισάγεται η δυνατότητα σύμπραξης σχολικών μονάδων για την από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στα σχολεία να οργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικές μετακινήσεις, να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Περισσότερες δυνατότητες Erasmus για τους εκπαιδευτικούς

Οι νέες Υπουργικές Αποφάσεις διευκολύνουν και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Μέχρι σήμερα προβλεπόταν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών ανά έτος.

Με το νέο πλαίσιο, όταν η συμμετοχή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και κατά το διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια της μετακίνησης. Έτσι, διευρύνονται οι δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, επιμόρφωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, χωρίς να επηρεάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια των εκπαιδευτικών σημαίνει περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες καλές πρακτικές και περισσότερη γνώση που επιστρέφει τελικά στο ελληνικό σχολείο.

Ένα σχολείο πιο ανοιχτό στη ζωή – με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια

Με τις δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις οι σχολικές εκδρομές και οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις εντάσσονται σε ένα ενιαίο και δομημένο πλαίσιο, με δύο σταθερούς άξονες: σαφή παιδαγωγικό και μαθησιακό σκοπό και αυστηρότερες δικλίδες που ενισχύουν την ασφάλεια και την προστασία της σχολικής κοινότητας.

Στόχος είναι οι μαθητές να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συνδέουν τη γνώση με την εμπειρία, να έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον και να αναπτύσσουν δεξιότητες και αξίες που συμπληρώνουν ουσιαστικά όσα μαθαίνουν μέσα στη σχολική αίθουσα.

Περισσότερες εμπειρίες και περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά, με σαφείς κανόνες, μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα