Όταν η ζωή δυσκολεύει, η πόλη μας ξέρει να γίνεται μια μεγάλη οικογένεια.

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, ενώνουμε τις φωνές, τις καρδιές και τις δυνάμεις μας σε μια μουσική συνάντηση για να σταθούμε δίπλα στη δική μας Μαρία Κριθαράκη, στον μεγάλο αγώνα που δίνει για την υγεία της.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες και μουσικοί της πόλης μας συμμετέχουν αφιλοκερδώς, προσφέροντας το ταλέντο και την ψυχή τους για έναν σκοπό που μας αφορά όλους, να αποδείξουμε πως κανένας δεν είναι μόνος στα δύσκολα.

Δεν πρόκειται απλά για μια συναυλία.

Είναι μια γιορτή αλληλεγγύης, μια ζεστή αγκαλιά κι ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας.