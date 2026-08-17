Θλιβερό επεισόδιο, που δεν τιμά τον τόπο και τους ανθρώπους του, έλαβε χώρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου σε περιοχή, νότια των Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού. Όπως αναφέρουν τα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, επισκέπτη των Χανίων που βρέθηκε στο πανηγύρι, και ο οποίος μάλιστα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των Χανιώτικων νέων το επεισόδιο, απόρροια παρεξήγησης, αλλά και αποτέλεσμα κατανάλωσης οινοπνεύματος, ξεκίνησε με συμπλοκή του άνδρα, με νεαρό άτομο, κάτοικο του χωριού στο οποίο γίνονταν τα πανηγύρι.

Προς υποστήριξη του συγχωριανού τους όμως έσπευσαν και άλλα άτομα που ξυλοκόπησαν τον “μουσαφίρη”, και τελικά τον έστειλαν στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι και τραύματα σε άλλα σημεία του σώματος.

Μάλιστα το θύμα του ξυλοδαρμού, όπως διέγνωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου θα χρειάζονταν και χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα.

Τελικά, ο τραυματίας αποφάσισε να αποχωρήσει από τα Χανιά, και σίγουρα θα πάρει μαζί και αναμνήσεις διόλου ευχάριστες από την “φιλοξενία¨της οποίας έτυχε.