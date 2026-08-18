Εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης, σε όλο το οδικό δίκτυο για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, το τριήμερο από 14 έως και 16 Αυγούστου.

Βεβαιώθηκαν 1.469 παραβάσεις κατά τη διάρκεια 3.889 ελέγχων που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις των Τμημάτων Τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου και Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αφορούσαν: «46 μέθη οδηγών / 26 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης / 20 μη χρήση ζώνης / 32 μη χρήση κράνους / 72 υπέρβαση ορίων ταχύτητας / 6 παραβίαση προτεραιότητας / 44 αντικανονικοί ελιγμοί / 14 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα / 21 αντικανονικό προσπέρασμα / 6 χρήση κινητού τηλεφώνου / 2 φθαρμένα ελαστικά / 19 παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο. / 8 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 1153 λοιπές παραβάσεις».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τροχαίας περιφερειακής διεύθυνσης Κρήτης, οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.