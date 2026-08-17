Αποφασισμένοι να προχωρήσουν, αμέσως μετά το κλείσιμο της τουριστικής περιόδου, τις διαδικασίες για συνένωση και ενιαία εκπροσώπηση των Ενώσεων Ξενοδόχων του Ν. Λασιθίου, μέσα από έναν συνδικαλιστικό φορέα, δήλωσαν στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σητείας Γιάννης Κακουράκης και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης Κων. Παπαδάκης.

Το ζήτημα της διαιώνισης της διάσπασης της εκπροσώπησης των ξενοδόχων του Νομού Λασιθίου απασχολεί εδώ και πολύ καιρό τους τοπικούς ξενοδοχειακούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί, κατά καιρούς, συναντήσεις και διαβουλεύσεις με στόχο τη «συγχώνευση» των τριών σωματείων σε ένα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τελεσφορήσει. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην ΑΝΑΤΟΛΗ, οι κ.κ. Κακουράκης και Παπαδάκης, και οι φορείς των ξενοδόχων σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο – o Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων –επανειλημμένως έχουν επισημάνει ως πρόβλημα την ύπαρξη τριών σωματείων ξενοδόχων στο Λασίθι και την ανάγκη εκπροσώπησης των επιχειρηματιών της ξενοδοχίας του νομού μας από ένα ενιαίο σύλλογο.

Εξ άλλου, όπως τόνισαν, η συνεχιζόμενη εμφάνιση του συλλόγου που συγκεντρώνει ως μέλη του ξενοδόχους του Μεραμβέλου, χρησιμοποιώντας ως προμετωπίδα την ονομασία «συνδέσμου ξενοδόχων Ν. Λασιθίου», σαν να εκπροσωπεί όλους τους ξενοδόχους του νομού μας, δεν απηχεί την πραγματικότητα και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πόσο, μάλιστα, όταν ο «Σύνδεσμος Ξενοδόχων Ν. Λασιθίου» δεν έχει νομιμοποιημένη εκπροσώπηση αφού εδώ και πολύ καιρό δεν έχει πραγματοποιήσει εκλογές… Εντούτοις οι εκπρόσωποι των δύο ξενοδοχειακών Ενώσεων, Σητείας και Ιεράπετρας, όπως είπαν, έχουν συνομιλήσει με τον απελθόντα πρόεδρο του «Συνδέσμου Ξενοδόχων Ν. Λασιθίου» Γιάννη Προκοπάκη και σύντομα θα του αποστείλουν σχετική επιστολή με τις προτάσεις τους για τη σύνταξη νέου καταστατικού το οποίο θα προβλέπει αναλογική εκπροσώπηση μελών και εκ περιτροπής προεδρία για τους ξενοδόχους των τριών περιοχών. Εφόσον, όμως, τελικά δεν καταστεί δυνατόν οι ξενοδόχοι του Μεραμβέλλου να συνδράμουν συμμετέχοντας στη νέα αυτή διαδικασία, τότε οι ξενοδόχοι της Σητείας και της Ιεράπετρας στοχεύουν να προχωρήσουν μόνοι στη σύσταση νέου ενιαίου φορέα εκπροσώπησης των ξενοδόχων του Ν. Λασιθίου…

Οπως εξήγησε ο κ. Παπαδάκης, έχουν στα χέρια τους ως πρότυπο καταστατικό που πήραν από την Ενωση Ξενοδόχων Χανίων, οι οποίοι παλαιότερα αντιμετώπιζαν αντίστοιχο πρόβλημα με την ύπαρξη δύο ενώσεων ξενοδόχων στο νομό και κατάφεραν να ενοποιηθούν σε ενιαίο φορέα με νέο καταστατικό. Το Λασίθι, όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης είναι ο μοναδικός νομός της Ελλάδας με τρεις συλλόγους ξενοδόχων, τονίζοντας ότι αυτό πρέπει να τερματιστεί και να υπάρξει ενιαία εκπροσώπηση. Υπήρξαν περιπτώσεις, όπως μετά την μεγάλη πυρκαϊά στην Αγιά Φωτιά και τα περίχωρα, όπου ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής είχαν υποστεί οικονομική ζημία, αλλά λόγω της ανυπαρξίας ενιαίας εκπροσώπησης, η ΠΟΞ αδυνατούσε να παρέμβει και να διεκδικήσει ενίσχυση των πληγουσών αυτών επιχειρήσεων της περιοχής.

Ο κ. Κακουράκης είναι μέλος του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο κ. Παπαδάκης εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή το Ν. Λασιθίου στον Σύνδεσμο Κρητικής Φιλοξενίας, όπως έχει μετονομαστεί η Ενωση Ξενοδόχων Κρήτης. Μάλιστα, κατόπιν παρέμβασής του, όπως τόνισε, το Δ.Σ. του Συνδέσμου αυξήθηκε σε 13 μέλη ώστε να μπορέσουν σε αυτό να εκπροσωπηθούν τρεις εκπρόσωποι των ξενοδόχων του Ν. Λασιθίου (Μεραμβέλλου, Σητείας, Ιεράπετρας) αλλά δεν υπάρχει νομιμοποιημένος εκπρόσωπος από το Μεραμβέλλο για να συνυπογράψει το νέο καταστατικό και να συμμετέχει στο Δ.Σ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ