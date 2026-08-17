Ο Δήμος Σητείας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθινών και η Tοπική Kοινότητα Λιθινών διοργανώνουν τον αγώνα δρόμου σε δημόσια οδό με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΔΡΌΜΟΣ 2026».

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 8/9/2026. Η εκκίνηση θα δοθεί 18:15 επί της επαρχιακής οδού Σητείας -Ιεράπετρας, στο ύψος του μνήματος του Ήρωος Ιωαννίδη Ιωάννη με σημείο τερματισμού τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων των Λιθινών, προκειμένου για τα αγωνίσματα των 5.500 μ. Ανδρών -Γυναικών.

Θα προηγηθεί στις 18:00 επιμνημόσυνη δέηση στο μνήμα του Ηρώος Ιωαννίδη Ιωάννη. Για τα αγωνίσματα των 2.000 μ., η εκκίνηση θα δοθεί από τη διασταύρωση προς το Δημοτικό Διαμέρισμα των Περβολακίων με σημείο τερματισμού τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων των Λιθινών. Η μετάβαση των αθλητών από τη γραμματεία στην εκκίνηση θα γίνει με δικά τους μέσα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννημένοι το 2011 καθώς και μεγαλύτεροι.

Κατηγορίες: ΑΜΕΑ 300μ.

2.000 μ. Δημοτικό Αγόρια –κορίτσια

2.000 μ. Γυμνάσιο Αγόρια – κορίτσια

5.500 μ. Άνδρες – Γυναίκες ηλικίας 15-18

5.500 μ. Άνδρες – Γυναίκες ηλικίας 18-40

5.500 μ. Άνδρες – Γυναίκες ηλικίας 41- 55

5.500 μ. Άνδρες – Γυναίκες ηλικίας 55 ετών και μεγαλύτεροι.

Απονομές: Αγώνας 2.000μ.: Στους πρώτους νικητές Αγοριών-Κοριτσιών εκπαιδευτικής βαθμίδας Δημοτικών, Γυμνασίων θα δοθούν κύπελλα μετάλλιο και δίπλωμα, ενώ μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα θα λάβουν οι δεύτεροι και τρίτοι στην κατηγορία και όλοι όσοι τερματίσουν.

ΣΗΤΕΙΑ 23-07-2026 Αρ. πρωτ.: 6123

 Αγώνας 5.500μ: Θα απονεμηθούν στους πρώτους νικητές εκάστης κατηγορίας κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα, στους δεύτερους και τρίτους μετάλλιο και δίπλωμα και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους όσοι τερματίσουν.

Ειδική βράβευση  Θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλιο στον πρώτο αθλητή και την πρώτη αθλήτρια από τις Λιθίνες. Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/66iKsEQ3auDL8e37A Την ημέρα του αγώνα οι αθλητές (ανήλικοι μετά των κηδεμόνων τους και ενήλικες) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 16:30 προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και να προμηθευτούν το νούμερο συμμετοχής. Όλοι οι αθλητές θα υπογράψουν και θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει τη συμμετοχή τους ή στη γραμματεία των αγώνων – σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής – την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και στο τηλ. 2843340537 καθημερινά.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι οργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος