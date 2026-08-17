Την Τρίτη 25 Αυγούστου στις 21:30 στο γήπεδο κεντριού θα πραγματοποιηθεί κρητικό γλέντι με τον Γιώργο και Νίκο Στρατάκη.

Οργάνωση: Μορφωτικός Σύλλογος Κεντριού(Τηλ .6932908425 -6974463273 )