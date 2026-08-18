Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, το Αλιευτικό Καταφύγιο της Παχειάς Άμμου μετατρέπεται ξανά σε μια μεγάλη σκηνή. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη φτάνει στην Ιεράπετρα με την ορχήστρα της για μια από τις σημαντικότερες στιγμές του φετινού καλοκαιριού, σε έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ο ιδανικός συναυλιακός προορισμός για ολόκληρο το Λασίθι: με τη θάλασσα του Κρητικού Πελάγους μπροστά και το επιβλητικό νταμάρι της Παχειάς Άμμου να υψώνεται πίσω από τη σκηνή, δημιουργώντας ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς.

Μια φωνή που ξέρει να συναντά το κοινό της

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στο τραγούδι και το θέατρο, και θεωρείται σήμερα η σημαντικότερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς του ελληνικού τραγουδιού. Όλες οι δισκογραφικές της δουλειές έχουν λάβει πλατινένιες πωλήσεις, ενώ οι συναυλίες της γίνονται σταθερά sold out.

Η πορεία της περνά από τις μεγαλύτερες σκηνές της χώρας. Το 2014, με αφορμή τα είκοσι χρόνια από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, ερμήνευσε τραγούδια της σε μια κατάμεστη παράσταση στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, με τίτλο «Να με θυμάσαι και να μ’ αγαπάς». Το 2015 έκανε το πρώτο της βήμα στο θεατρικό σανίδι πρωταγωνιστώντας στην «Πιάφ» της Παμ Γκεμς για το Εθνικό Θέατρο, ενώ το 2017 επέστρεψε στο Ηρώδειο με μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη διαδρομή κατέχει η χρονιά του 2019. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο σπουδαίος συνθέτης από την Ιεράπετρα, την επέλεξε μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη για να ερμηνεύσουν τραγούδια από την τεράστια καριέρα του, σε μια μεγάλη συναυλία-γιορτή στο Ηρώδειο για τα ογδόντα του χρόνια. Η Ζουγανέλη επιστρέφει τώρα στον τόπο καταγωγής του συνθέτη που της εμπιστεύτηκε το έργο του.

Στο ρεπερτόριό της, τραγούδια που έχουν αποτυπωθεί βαθιά στις μνήμες: η «Επιμονή» και το «Τα λέμε», που θεωρούνται πλέον κλασικά της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, νεότερες επιτυχίες όπως «Τα δεύτερα κλειδιά» και ο «Ταρίφας» του Σταμάτη Κραουνάκη, το δικό της προσωπικό αγαπημένο «Μετακόμιση Τώρα», καθώς και οι διασκευές που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της — από τις «Ακρογιαλιές δειλινά» του Τσιτσάνη μέχρι το «Καμιά φορά» που πρωτοερμήνευσε η Μαρινέλλα.

Η φετινή περιοδεία χτίζεται πάνω σε τραγούδια, ιστορίες και τη ζωντανή ενέργεια της άμεσης επαφής με το κοινό. Στο μήνυμά της για την περιοδεία, η ίδια καλεί τους θεατές να έρθουν με καλή παρέα, αφήνοντας τα υπόλοιπα στη μουσική.

Δίπλα της, μια ορχήστρα έμπειρων μουσικών: ο Ευριπίδης Ζεμενίδης στις ενορχηστρώσεις και τις κιθάρες, ο Γιάννης Αρβανιτάκης στο τρομπόνι, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος στα πλήκτρα, ο Βαχάν Γκαλστιάν στα πνευστά, ο Γιώργος Πουλιάσης στα τύμπανα, ο Δημήτρης Σαββαΐδης σε λαούτο, μπουζούκι και κιθάρα και ο Χάρης Χαραλάμπους στο μπάσο. Στα φωνητικά η Ιωάννα Μόρφη, η Μαργαρίτα Παπαδημητρίου και η Ελένη Ποζατζίδου. Την παραγωγή υπογράφει η Solar Productions.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στα 19 ευρώ, ενώ στην προπώληση διατίθεται στα 17 ευρώ. Τα σημεία προπώλησης στην Ιεράπετρα είναι τα εξής:

Progressive — Ηλ. Αποστόλου 2

Βιβλιοπωλείο ΠΑΠΥΡΟΣ — Πλατεία Πλαστήρα

E&G Mini Market — Δημοκρατίας 39

Για τη στήριξη του Γηροκομείου

Τη συναυλία διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας, με τη στήριξη του Δήμου Ιεράπετρας. Το σύνολο των εσόδων διατίθεται για τη στήριξη του Ορφανουδάκειου Γηροκομείου Ιεράπετρας.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 21:30, η θάλασσα, τα βουνά και μια φωνή που ξέρει να ενώνει γίνονται όλα ένα.

Σας περιμένουμε όλους στην Παχειά Άμμο.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας»

Ο Πρόεδρος

Βαγγέλης Φραγκιαδάκης