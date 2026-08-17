Ο Δήμος Σητειας, εκπροσωπούμενος απο τα μέλη της ομάδας του ευρωπαϊκού πρόγραμματος Horizon Europe –Regions4Climate, Κωνσταντίνα Φυλλαδάκη και Παύλο Καπετανάκη, συμμετείχε στη Γιορτή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ).

Η διοργάνωση, που αποτελεί πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, ανέδειξε τη σύγχρονη κρητική παραγωγή, την οικοτεχνία, τη χειροτεχνία και τη δυναμική παρουσία των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποτέλεσε παράλληλα έναν χώρο συνάντησης παραγωγών, επιχειρηματιών και φορέων, δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία.

Η συμμετοχή της ομάδας του Δήμου Σητείας εντάχθηκε στη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Regions4Climate, με έμφαση στην ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από την κλιματική προσαρμογή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για την τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η σύνδεση της διοργάνωσης με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την ισότητα. Οι γυναίκες της Κρήτης αποτελούν σημαντικό μέρος της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, μετατρέποντας την τοπική γνώση και παράδοση σε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην οικονομική ζωή αποτελεί βασικό στοιχείο μιας δίκαιης και ανθεκτικής αναπτυξιακής πορείας.

Παράλληλα, η παρουσία στη διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα για επαφές με παραγωγούς, επιχειρήσεις και φορείς της Κρήτης, με στόχο τη διερεύνηση νέων συνεργασιών και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας που μπορούν να υποστηρίξουν τις μελλοντικές δράσεις του Δήμου Σητείας.

Μέσα από το Regions4Climate, ο Δήμος Σητείας συνεχίζει να φέρνει την ευρωπαϊκή εμπειρία και γνώση πιο κοντά στην τοπική κοινωνία, αναζητώντας πρακτικές λύσεις για την κλιματική προσαρμογή και παράλληλα νέες ευκαιρίες για συνεργασία, καινοτομία, ισότητα και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Από τον Δήμο Σητείας