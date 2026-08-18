ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟ: Επιτροπή Διαμαρτυρωμενων Δημοτών -Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθιου

Ημερομηνία:18-08-2026

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΠΡΟΣ:

Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Υπόψη Προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

-Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

-Επικεφαλής Αντιπολίτευσης Δήμου Οροπεδίου Λασιθιου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Της «Επιτροπής Διαμαρτυρόμενων Δημοτών – Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου», όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΘΕΜΑ:

Απάντηση στο υπ’ αριθ. πρωτ. 6919/14-08-2026 έγγραφο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου – Ανάδειξη νομικών και Διοικητικών αντιφάσεων και υποβολή προτάσεων για την επανεξέταση και κατάργηση του συγκεκριμένου Δημοτικού τέλους.

ΑΞΙΟΤΙΜΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6919/14-08-2026 έγγραφό σας, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου απάντησε στην Επιτροπή Διαμαρτυρόμενων Δημοτών – Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, επί των ζητημάτων που είχαν τεθεί με τα προηγούμενα υπομνήματά μας.

Η Επιτροπή θεωρεί θετικό το γεγονός ότι ο Δήμος τοποθετήθηκε επί των ζητημάτων που του έχουν τεθεί επί μακρόν.

Ωστόσο, μετά από προσεκτική μελέτη της απάντησης, διαπιστώνουμε ότι αυτή,δεν επιλύει τα ουσιώδη ζητήματα που έχουν τεθεί και δημιουργεί σειρά σοβαρών νομικών, πραγματικών και Διοικητικών προβληματισμών, τους οποίους θεωρούμε αναγκαίο να καταγράψουμε με σαφήνεια.

Η παρούσα δεν αποσκοπεί στην επανάληψη της προηγούμενης αλληλογραφίας ούτε στην υποβολή νέου κύκλου ερωτημάτων προς τον Δήμο.

Αποσκοπεί στην ανάδειξη των αντιφάσεων που προκύπτουν από το ίδιο το περιεχόμενο της απάντησης του Δήμου και, παράλληλα, στην υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προς τη Δημοτική Αρχή.

Α. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

Στην απάντησή σας αναφέρετε ότι, μετά τις 25-06-2025, πραγματοποιήθηκε διασταύρωση στοιχείων και μέσω του Ελληνικού Κτηματολογίου και ταυτόχρονα αναγνωρίζετε ότι οι σχετικές κτηματολογικές εγγραφές δεν είναι ακόμη οριστικές και ότι ενδέχεται να υπάρχουν εσφαλμένες εγγραφές.

Η ίδια αυτή παραδοχή δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ως προς τη χρήση των συγκεκριμένων στοιχείων ως βάσης για τη δημιουργία οικονομικών επιβαρύνσεων.

Δεν αμφισβητείται ότι η Διοίκηση μπορεί να αξιοποιεί διαθέσιμες Δημόσιες πληροφορίες.

Όταν όμως από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ατομικός οικονομικός καταλογισμός, απαιτείται η συγκεκριμένη περίπτωση να στηρίζεται σε επαρκή και ελέγξιμα στοιχεία.

Το άρθρο 17 του Ν. 2690/1999 απαιτεί η αιτιολογία της ατομικής Διοικητικής πράξης να είναι σαφής, ειδική και επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.

Ιδίως δε, όταν η Διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου οργάνου.

Επομένως, η αναφορά σε μη οριστικά ή ενδεχομένως εσφαλμένα στοιχεία δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει την πραγματική χρήση ενός συγκεκριμένου ακινήτου κατά τα έτη 2020 και 2021.

Β. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΑΠΊΣΤΩΣΗ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΑ ΈΤΗ ΒΆΣΕΙ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΤΏΝ ΕΤΩΝ 2025-2026.

Στην απάντησή σας γίνεται αναφορά σε αυτοψίες και ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά την πρόσφατη χρονική περίοδο.

Εδώ ανακύπτει ένα αυτονόητο πραγματικό και αποδεικτικό ζήτημα:

Μία αυτοψία που πραγματοποιείται το 2025 ή το 2026 μπορεί να αποτυπώσει την κατάσταση ενός ακινήτου κατά τον χρόνο της αυτοψίας και δεν αποδεικνύει, χωρίς πρόσθετα στοιχεία, ότι το ίδιο ακίνητο είχε την ίδια πραγματική κατάσταση κατά τα έτη 2020 και 2021.

Συνεπώς, εφόσον ο Δήμος προβαίνει σε αναδρομικό καταλογισμό για συγκεκριμένα παρελθόντα έτη, απαιτείται να υπάρχει στον Διοικητικό φάκελο συγκεκριμένη αποδεικτική βάση που να συνδέεται με την επίμαχη χρονική περίοδο.

Δεν είναι δυνατόν η σημερινή διαπίστωση να μετατρέπεται αυτομάτως σε απόδειξη μιας πραγματικής κατάστασης που φέρεται να υπήρχε πέντε ή έξι χρόνια νωρίτερα.

Γ. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ’ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ιδιαίτερα προβληματικός είναι ο ισχυρισμός ότι, εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν υπέβαλε δήλωση μη χρήσης, ο Δήμος μπορεί να θεωρήσει ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται.

Η μη υποβολή μιας δήλωσης δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με θετική απόδειξη του αντίθετου πραγματικού γεγονότος.

Άλλο είναι η τυχόν προβλεπόμενη από ειδική διάταξη υποχρέωση του ιδιοκτήτη να δηλώσει συγκεκριμένη κατάσταση και άλλο η μετατροπή της παράλειψης δήλωσης σε αυτοτελή και αναδρομική απόδειξη ότι το ακίνητο πράγματι χρησιμοποιούνταν κατά τα έτη 2020 και 2021.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι επομένως εάν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική βάση που να επιτρέπει στον Δήμο, αποκλειστικά από τη μη υποβολή δήλωσης μη χρήσης, να συναγάγει θετικά ότι υπήρχε πραγματική χρήση του ακινήτου κατά το παρελθόν.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η Διοίκηση προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε δυσμενή οικονομικό καταλογισμό, η αιτιολογία της πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία του Διοικητικού φακέλου.

Το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 προβλέπει ειδικά ότι, όταν η Διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου οργάνου.

Επομένως, η απλή επίκληση της μη υποβολής δήλωσης δεν μπορεί, χωρίς περαιτέρω συγκεκριμένη τεκμηρίωση και χωρίς σαφή νομοθετική βάση, να υποκαταστήσει την ανάγκη αιτιολόγησης της πραγματικής χρήσης του ακινήτου για τα συγκεκριμένα παρελθόντα έτη.

Δ. ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Από την ίδια την απάντηση του Δήμου προκύπτει ότι οι χρηματικοί κατάλογοι 419, 420, 421 και 422 βεβαιώθηκαν στις 10-01-2025.

Το στοιχείο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τις προσαυξήσεις που εμφανίζονται στις σχετικές οφειλές.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτείται σαφής διάκριση μεταξύ:

α) Του χρόνου κατά τον οποίο φέρεται να γεννήθηκε η οικονομική υποχρέωση,

β) Του χρόνου κατά τον οποίο έγινε η Διοικητική βεβαίωση,

γ) Του χρόνου κατά τον οποίο κατέστη απαιτητή η οφειλή,

και

δ) Του χρόνου και του τρόπου κατά τον οποίο γνωστοποιήθηκε στον υπόχρεο η σχετική οφειλή.

Δεν είναι επαρκές να εμφανίζεται σήμερα μία συνολική οφειλή που αφορά τα έτη 2020–2021 μαζί με προσαυξήσεις, χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια από τον διοικητικό φάκελο η νομική βάση και η χρονική αφετηρία κάθε επιβάρυνσης.

Ε. Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

Στην απάντησή σας γίνεται αναφορά σε αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων.

Η απλή αναφορά ότι «απεστάλησαν» ειδοποιήσεις δεν ταυτίζεται με την απόδειξη της νόμιμης κοινοποίησης κάθε συγκεκριμένης πράξης στον αντίστοιχο υπόχρεο.

Η ατομική Διοικητική πράξη κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2690/1999, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.

Επομένως, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι απλώς η επίκληση μιας γενικής διαδικασίας αποστολής, αλλά η ύπαρξη στον συγκεκριμένο Διοικητικό φάκελο των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η κοινοποίηση της συγκεκριμένης οφειλής στον συγκεκριμένο υπόχρεο.

ΣΤ. Η ΜΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θέση του Δήμου ότι η επιβολή δεν κατέστη δυνατή στο σύνολο των ακινήτων, μεταξύ άλλων λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή τεχνική ή υπηρεσιακή αδυναμία.

Όταν ένα οικονομικό βάρος επιβάλλεται σε μία κατηγορία Δημοτών επειδή για τα συγκεκριμένα ακίνητα κατέστησαν διαθέσιμα στοιχεία, ενώ άλλοι ιδιοκτήτες δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί ή δεν έχουν αντίστοιχα στοιχεία, δημιουργείται σοβαρό ζήτημα ως προς την ίση μεταχείριση των Διοικουμένων.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο όταν η επιβολή έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

Εάν, για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης εντοπιστεί και επιβαρυνθεί το 2025 με πενταετή αναδρομή, ενώ άλλος ιδιοκτήτης εντοπιστεί για πρώτη φορά το 2027 και επιβαρυνθεί αντίστοιχα από το 2022, τότε οι δύο ιδιοκτήτες δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια πραγματική οικονομική επιβάρυνση για την ίδια κατηγορία τέλους.

Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να δικαιολογείται απλώς από το πότε κατέστησαν διαθέσιμα τα στοιχεία της Διοίκησης.

Η αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος και απαιτεί η Διοίκηση να εφαρμόζει αντικειμενικά και ενιαία κριτήρια στις όμοιες περιπτώσεις.

Η Επιτροπή, συνεπώς, θεωρεί ότι το ζήτημα της μη καθολικής εφαρμογής δεν είναι δευτερεύον αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της νομιμότητας και της δικαιοσύνης της συγκεκριμένης επιβάρυνσης.

Ζ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να αξιολογηθεί και η πραγματική οικονομική διάσταση της συγκεκριμένης επιβάρυνσης.

Το συγκεκριμένο δημοτικό τέλος, όταν συνυπολογίζεται μαζί με το ΤΑΠ, οδηγεί σε συνολικό οικονομικό βάρος που μπορεί να προσεγγίζει το ύψος της αντίστοιχης συνολικής επιβάρυνσης ενός ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογο προβληματισμό ως προς την αναλογικότητα και τη σκοπιμότητα διατήρησης μιας πρόσθετης επιβάρυνσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ιδίως όταν δεν συνδέεται με αντίστοιχη πραγματική χρήση υπηρεσίας κατά τρόπο που να δικαιολογεί το συγκεκριμένο οικονομικό βάρος.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα δεν πρέπει να εξεταστεί μόνο από την άποψη του εάν υπάρχει τυπικά δυνατότητα επιβολής του τέλους, αλλά και από την άποψη της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πραγματικής ανταποδοτικής σχέσης που επικαλείται ο Δήμος.

Η.Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Μετά από μακρά περίοδο διαβούλευσης, υπομνημάτων, παρατηρήσεων και ανταλλαγής εγγράφων, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η λύση βρίσκεται σε μία ακόμη ανταλλαγή επιστολών με τον Δήμο.

Η Επιτροπή καταθέτει πλέον μία συγκεκριμένη και σαφή πρόταση:

ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

Η πρόταση αυτή δεν διατυπώνεται ως αίτημα απλής μείωσης της επιβάρυνσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάργηση αποτελεί καθαρότερη, δικαιότερη και αποτελεσματικότερη λύση, ιδίως υπό το φως των ζητημάτων που ανέκυψαν σχετικά με:

α.Την αναδρομική επιβολή,

β.Τη μη καθολική εφαρμογή,

γ.Τις δυσχέρειες εξακρίβωσης της πραγματικής χρήσης,

ε.Τη χρήση στοιχείων που ο ίδιος ο Δήμος αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι οριστικά,

στ.Τη δυσκολία αναδρομικής απόδειξης της χρήσης,

ζ.Τη σημαντική συνολική οικονομική επιβάρυνση όταν συνυπολογίζεται και το ΤΑΠ.

Θ. ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Επιτροπή απευθύνεται προσωπικά στον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και τους καλεί να αξιολογήσουν με τη δέουσα προσοχή τις παραπάνω προτάσεις.

Η κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους θα αποτελούσε μία έμπρακτη επιλογή υπέρ της χρηστής διοίκησης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και δημοτών.

Θα αποτελούσε, επίσης, μία ουσιαστική απόφαση που θα απέτρεπε τη συνέχιση μιας διαδικασίας η οποία, όπως προκύπτει και από την ίδια την απάντηση του Δήμου, παρουσιάζει σημαντικές Διοικητικές και αποδεικτικές δυσχέρειες.

Η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιλέξουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αποκλειστικά ως μία ακόμη Διοικητική διαφορά.

Μπορούν όμως και να το αντιμετωπίσουν ως ευκαιρία επανεξέτασης μιας επιβάρυνσης που δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως προς την αναλογικότητα, την καθολικότητα της εφαρμογής και την κοινωνική της δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή καλεί τον Δήμαρχο και την Οικονομική Υπηρεσία να συμβάλουν στην κατάργηση του συγκεκριμένου δυσβάσταχτου τέλους και να καταστούν αρωγοί και υποστηρικτές μιας λύσης που θα υπηρετεί το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των δημοτών προς τη Δημοτική Αρχή.

Ι. ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή, μετά από μακρά προσπάθεια και αφού ανέδειξε επανειλημμένα τα ζητήματα που αφορούν την επιβολή του συγκεκριμένου τέλους, θεωρεί ότι με το παρόν έγγραφο ολοκληρώνει τον κύκλο της συλλογικής αλληλογραφίας της με τον Δήμο επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Δεν επιθυμούμε έναν ακόμη κύκλο ανταλλαγής γενικών απαντήσεων και υπομνημάτων.

Καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας, αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις που εντοπίσαμε στην απάντηση του Δήμου και καταθέτουμε ως βασική πρόταση την κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους.

Η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι η θέση της έχει πλέον τεθεί πλήρως και με σαφήνεια υπόψη της Δημοτικής Αρχής και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Διαμαρτυρόμενων Δημοτών – Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, παρά την ολοκλήρωση του παρόντος κύκλου παρεμβάσεών της προς τον Δήμο, δεν παύει τη λειτουργία της ούτε διαλύεται. Παραμένει ενεργή και ανοικτή στους δημότες και στον Δήμο, με σκοπό την ενημέρωση, την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δημοτικό τέλος, την προάσπιση της νομιμότητας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, καθώς και την αναζήτηση θεσμικών και ουσιαστικών λύσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα αξιολογεί τις εξελίξεις και, όπου απαιτείται, θα παρεμβαίνει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

Παράλληλα, η Επιτροπή παραμένει διαθέσιμη για κάθε καλόπιστο και ουσιαστικό διάλογο με τη Δημοτική Αρχή, εφόσον αυτός αποσκοπεί στην εξεύρεση δίκαιης, νόμιμης και οριστικής λύσης του ζητήματος.

Ημερομηνία :18-08-2026

Με εκτίμηση

Για την Επιτροπή Διαμαρτυρόμενων Δημοτών – Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

Βερίγος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

Καργιωτάκη Γλυκερία (Γραμματέας)

Παπάλα Ελένη (Μέλος)

Καριωτάκη Μαλαματένια (Μέλος)