Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Αθανάσιου Κατσαγκόλη, με τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας της Διεύθυνσης με τις σχολικές μονάδες, με βασικό στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, τον αποτελεσματικό συντονισμό και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου των σχολείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων, καθώς και στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την καθημερινή σχολική λειτουργία.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των Διευθυντών και Διευθυντριών στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και επιδιώκει τη διατήρηση ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας, ενημέρωσης και αμοιβαίας υποστήριξης.

Στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας και ουσιαστικού διαλόγου με τη σχολική κοινότητα, επισημάνθηκε ότι, με την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μαθητικών συμβουλίων, θα ξεκινήσουν και φέτος οι συναντήσεις του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου με τους εκπροσώπους των μαθητών, οι οποίες έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Στόχος τους είναι η ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου, η καταγραφή των προβληματισμών και των προτάσεων των μαθητών/τριών και η ενεργός συμμετοχή τους σε ζητήματα της σχολικής ζωής.

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, η ΔΔΕ Λασιθίου συνεχίζει να επενδύει στη συνεργασία, τον συντονισμό και την ουσιαστική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου