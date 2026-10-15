Στη φετινή έκδοση, 15 επιστήμονες του ΕΛΜΕΠΑ περιλαμβάνονται στην κατάταξη που αποτυπώνει την ερευνητική απήχηση κατά το έτος 2025 (single recent year), ενώ 12 επιστήμονες περιλαμβάνονται στην κατάταξη που αφορά τη διαχρονική απήχηση του επιστημονικού τους έργου (career-long). Οκτώ εξ αυτών καταγράφονται και στις δύο κατηγορίες, με αποτέλεσμα η συνολική παρουσία του ΕΛΜΕΠΑ να ανέρχεται σε 19 διαφορετικούς επιστήμονες.

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο της φετινής έκδοσης αποτελεί η ενισχυμένη παρουσία του Πανεπιστημίου στη διαχρονική κατηγορία, στην οποία περιλαμβάνονται 12 επιστήμονες, έναντι 9 στην προηγούμενη έκδοση. Η εξέλιξη αυτή καταγράφει διευρυμένη παρουσία του ΕΛΜΕΠΑ στην κατηγορία που αποτυπώνει τη διαχρονική βιβλιομετρική απήχηση του επιστημονικού έργου.

Οι 15 επιστήμονες του ΕΛΜΕΠΑ που διακρίνονται για το 2025

Στην κατάταξη που αφορά την επιστημονική απήχηση κατά το έτος 2025 περιλαμβάνονται, κατά σειρά κατάταξης:

Αγγελική Μενεγάκη – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού Ιωάννης Πασσάς – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού Νεκτάριος Βιδάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ιωάννης Χατζηαντωνίου – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Βασίλειος Ράικος – Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Παναγιώτης Πολυγερινός – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Δημήτριος Καλδέρης – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Λάζαρος Τζούνης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Μάρκος Πετούσης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Δημήτριος Κατσαπρακάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Δήμητρα Βερνάρδου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κωνσταντίνος Μαριάς – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γεώργιος Χατζηβασίλης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημήτριος Φανουράκης – Τμήμα Γεωπονίας Εμμανουήλ Ροδιτάκης – Τμήμα Γεωπονίας

Οι 12 επιστήμονες με διαχρονική ερευνητική απήχηση

Στην κατάταξη career-long, η οποία αποτυπώνει τη διαχρονική βιβλιομετρική απήχηση του επιστημονικού έργου έως και το τέλος του 2025, περιλαμβάνονται:

Αγγελική Μενεγάκη – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού Εμμανουήλ Κυμάκης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βασίλειος Ράικος – Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Θρασύβουλος Μανιός – Τμήμα Γεωπονίας Δήμητρα Βερνάρδου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηλίας Ποταμίτης – Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Δημήτριος Κατσαπρακάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Παναγιώτης Πολυγερινός – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Νεκτάριος Βιδάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Λάζαρος Τζούνης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Κωνσταντίνος Μαριάς – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης – Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Και στις δύο φετινές κατατάξεις περιλαμβάνονται οι επιστήμονες: Αγγελική Μενεγάκη, Νεκτάριος Βιδάκης, Βασίλειος Ράικος, Παναγιώτης Πολυγερινός, Λάζαρος Τζούνης, Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Δήμητρα Βερνάρδου και Κωνσταντίνος Μαριάς.

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, συγχαίρει θερμά τους 19 επιστήμονες του Ιδρύματος που περιλαμβάνονται στις φετινές κατατάξεις της Λίστας Stanford, επισημαίνοντας ότι η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού τους έργου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική διάκριση τόσο για τους ίδιους όσο και για το Πανεπιστήμιο. Η ενισχυμένη παρουσία του ΕΛΜΕΠΑ στη φετινή έκδοση, και ιδιαίτερα στη διαχρονική κατηγορία, αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής του παρουσίας.

Η διεθνής Λίστα Stanford και η μεθοδολογία της

Η φετινή έκδοση της βάσης δεδομένων, Version 9, δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026 στο Elsevier Data Repository. Βασίζεται σε δεδομένα της Scopus και παρέχει τυποποιημένους βιβλιομετρικούς δείκτες για την απήχηση του επιστημονικού έργου, μεταξύ των οποίων οι αναφορές, ο h-index, ο προσαρμοσμένος ως προς τη συν-συγγραφή hm-index, δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τη θέση του συγγραφέα στις δημοσιεύσεις, καθώς και ο σύνθετος δείκτης c-score.

Οι επιστήμονες ταξινομούνται σε 20 επιστημονικά πεδία και 174 υποπεδία. Η επιλογή για τις δημοσιευμένες λίστες βασίζεται στους 100.000 επιστήμονες με την υψηλότερη κατάταξη βάσει του σύνθετου δείκτη c-score ή σε όσους βρίσκονται στο ανώτερο 2% του αντίστοιχου επιστημονικού υποπεδίου. Η κατηγορία career-long περιλαμβάνει στοιχεία έως το τέλος του 2025, ενώ η κατηγορία single recent year αφορά τις αναφορές που καταγράφηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2025.

Η συγκεκριμένη βιβλιομετρική αποτύπωση επικεντρώνεται κυρίως στη διεθνή απήχηση του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου και δεν αποτελεί συνολική αξιολόγηση όλων των διαστάσεων της επιστημονικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Η ίδια η τεκμηρίωση της βάσης επισημαίνει ότι οι σχετικοί δείκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και να μην ερμηνεύονται ως απόλυτο τεκμήριο επιστημονικής αριστείας.

Πηγή:

Ioannidis, John P.A. (2026), “August 2026 data-update for ‘Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’”, Elsevier Data Repository, V9, doi: https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.9