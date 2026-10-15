Εκτός δρόμου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ένα λεωφορείο που είχε μισθωθεί ως σχολικό από το δήμο Μαλεβιζίου, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο πρανές του δρόμου, ενώ μέσα βρίσκονταν πέντε παιδιά του δημοτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ένα κλαδί που έμπαινε στο εξαιρετικά στενό δρόμο, αποφασίζοντας να βγάλει το λεωφορείο εκτός δρόμου, αλλά χωρίς να λάβει υπόψη του ότι το βρεγμένο από τη βροχή χώμα θα υποχωρούσε και το λεωφορείο θα κάρφωνε στη λάσπη.

Το ευτύχημα είναι ότι κανένας από τους μικρούς μαθητές δεν τραυματίστηκε, ενώ το λεωφορείο ανασύρθηκε λίγη ώρα αργότερα από γερανοφορο όχημα.