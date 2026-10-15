Στο Ρέθυμνο βρέθηκε ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών και συναντήσεων με στελέχη και ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε το στίγμα της παρουσίας του στην Κρήτη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Ρεθύμνου- Προχωράμε δυνατά και μαζί».

Η παρουσία του στο Ρέθυμνο επιβεβαιώνει τη διαρκή επικοινωνία με τη νέα γενιά και τα στελέχη της παράταξης, με κοινό σημείο αναφοράς τη συμμετοχή και την ενεργή παρουσία στην πολιτική ζωή.