Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος – H τεράστια πύρινη σφαίρα στο διαστημικό κέντρο

Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος – H τεράστια πύρινη σφαίρα στο διαστημικό κέντρο

by anatolh kim
29/05/2026
in Κόσμος
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στην πολιτεία Φλόριντα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξερράγη ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων.

Σε σύντομη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η εταιρεία ανέφερε ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

Τζεφ Μπέζος: «Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές»

Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn.

Όπως ανέφερε είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.
