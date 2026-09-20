ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Σάββατο 5 – Κυριακή 6: Παγκρήτια ορειβατική συνάντηση στο Δάσος του Ρούβα

Κυριακή 13: Εκδρομή στην Παραλία Αγριόμαντρα στο Καβούσι Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ

Κυριακή 20 (Σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Σητείας – SITIA GEOPARK TRAIL): Συμμετοχή του Συλλόγου με την πραγματοποίηση της διάσχισης του Φαραγγιού της Ζάκρου Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ