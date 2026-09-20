ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Σάββατο 5 – Κυριακή 6: Παγκρήτια ορειβατική συνάντηση στο Δάσος του Ρούβα
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Κυριακή 13: Εκδρομή στην Παραλία Αγριόμαντρα στο Καβούσι
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Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ
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Κυριακή 20 (Σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Σητείας – SITIA GEOPARK TRAIL): Συμμετοχή του Συλλόγου με την πραγματοποίηση της διάσχισης του Φαραγγιού της Ζάκρου
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Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ
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Κυριακή 27 (Σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Σητείας): Βραδιά Τουρισμού – Συμμετοχή με την πραγματοποίηση της διάσχισης του Φαραγγιού των Αγίων Πάντων
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Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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Κυριακή 4: Εκδρομή στην Κολοκύθα (Ελούντα)
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Βαθμός δυσκολίας: Αναλόγως την διαδρομή που θα προτιμηθεί από τους συμμετέχοντες
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Κυριακή 11: Εκδρομή στην Λαγκάδα (Φαράγγι Κακαδάρη, Μόδι Λαγκάδα) Κυκλική
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Βαθμός δυσκολίας: ΜΕΤΡΙΑ
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Κυριακή 18: Εκδρομή στον Ξερόκαμπο (Κατσουνάκι, Άσπρος Αβόλακας) Κυκλική
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Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ
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Κυριακή 25: Εκδρομή στο Παλαίκαστρο, Χιώνα, Κάβο Πλάκος Κυκλική
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Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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Κυριακή 1: Εκδρομή στην Θρυπτή (Αγία Άννα, Πυροφυλάκιο, Θρηπτή)
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Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ
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Σάββατο 7 – Κυριακή 8: Διαμονή στο Καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Λασιθίου και ανάβαση στην κορυφή Σπαθί Λασιθίου
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Βαθμός δυσκολίας: ΔΥΣΚΟΛΗ
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Κυριακή 15: Εκδρομή στο Καρύδι (Καρύδι, Εφτάλωνες, Αδραβαστιανό Φαράγγι)
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Βαθμός δυσκολίας: ΜΕΤΡΙΑ
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Κυριακή 22: Εκδρομή στο Καβούσι (Φαράγγι Χαυγά, Αύγος, Αζοριάς Καβούσι)
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Βαθμός δυσκολίας: ΜΕΤΡΙΑ
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Κυριακή 29: Εκδρομή στην Κάτω Ζάκρο (Αμπέλες, Καλό Ποτάμι) Κυκλική
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Βαθμός δυσκολίας: ΜΕΤΡΙΑ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Κυριακή 6: Εκδρομή στην Ζάκρο (Πηγή Ζάκρου, Μαύρος Κάμπος, Ανάγυρος) Κυκλική
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Βαθμός δυσκολίας: ΜΕΤΡΙΑ
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Σάββατο 12 – Κυριακή 13 (Σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Σητείας): Διήμερο στο Καρύδι – Διαμονή στον σταθμό πληροφόρησης του Γεωπάρκου και διάσχιση – καθαρισμός φαραγγιού
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Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΗ
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Κυριακή 20: Εκδρομή μνήμης των συνορειβατών μας Κολοτούρου Θανάση και Καπλάνη Δώρας στην περιοχή του Φαραγγιού του Κουδουμή