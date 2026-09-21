Δέκα χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνουν το 2026 οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς. Μια δεκαετία με εκατοντάδες νέους τίτλους, με την ανάδειξη νέων δημιουργών στην ποίηση και την πεζογραφία, με την έκδοση δεκάδων σπάνιων ιστορικών έργων και πρωτότυπων ερευνών, με λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, αλλά και με εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, παρουσιάσεις και αφιερώματα. Μια διαδρομή με σταθερή παρουσία και συμμετοχή σε σημαντικές εκθέσεις βιβλίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που έφερε τις Εκδόσεις Ραδάμανθυς, τους συγγραφείς και τα βιβλία τους σε επαφή με ένα ολοένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Δέκα χρόνια δημιουργικής διαδρομής που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία του Πολυχώρου των Εκδόσεων Ραδάμανθυς στα Χανιά, της Πειραματικής Θεατρικής Σκηνής, με αξιόλογη θεατρική παραγωγή μέχρι σήμερα, αλλά και του λογοτεχνικού περιοδικού. Μια πορεία στην οποία το βιβλίο δεν αντιμετωπίστηκε μόνο ως εκδοτικό αποτέλεσμα, αλλά ως αφετηρία για τη συνάντηση ανθρώπων και ιδεών, για την έρευνα, την καλλιτεχνική έκφραση, τον διάλογο και τη δημιουργία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αυτής της πρώτης δεκαετίας, οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς πραγματοποιούν μέσα στο 2026 μια σειρά δράσεων και συναντήσεων, αναδεικνύοντας διαφορετικές πλευρές αυτής της πορείας και ανοίγοντας ταυτόχρονα νέους χώρους συνάντησης της λογοτεχνίας με την κοινωνία, την εκπαίδευση, την ιστορία, την τέχνη και τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το Λογοτεχνικό Διήμερο στη Σητεία, που διοργανώνουν οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στο Πολύκεντρο Σητείας, με τη στήριξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σητείας και της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ).

Δύο ημέρες για τη γραφή, τη μνήμη, τη δημιουργία και τον άνθρωπο. Συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι της τέχνης και της επιστήμης συναντούν παιδιά και ενήλικες σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικούς δρόμους της ανθρώπινης έκφρασης: από το προσωπικό βίωμα και τη μνήμη έως τη λογοτεχνία και την ποίηση· από την απώλεια και το πένθος έως τον δημιουργικό μετασχηματισμό· από τον κόσμο του παιδιού και του σχολείου έως τη μεγάλη λογοτεχνική παρακαταθήκη του Νίκου Καζαντζάκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήριο δημιουργικής γραφής και αυτογνωσίας, συζητήσεις, μουσική και ποίηση, διαδραστικές δράσεις για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς και, στην ολοκλήρωση του διημέρου, μια συνάντηση αφιερωμένη στον Νίκο Καζαντζάκη, στη σκέψη του και στις σύγχρονες αναγνώσεις του έργου του.