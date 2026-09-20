Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.

Τα ενεργειακά μέτρα στήριξης που αναμένεται να εξειδικευτούν από τα αρμόδια υπουργεία αφορούν στα εξής:

– Την μείωση τη τιμής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η μείωση της τιμής θα γίνει μέσω επιδότησης ( κρατικής και των διυλιστηρίων) ώστε να πέσει η τιμή διάθεσης που χωρίς την επιδότηση με τα σημερινά δεδομένα θα άγγιζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση θα κυμαίνεται τουλάχιστον στα επίπεδα των 25 λεπτών το λίτρο. Σημειώνεται ότι η τιμή των 1,75 ευρώ το λίτρο ήταν αυτή με την οποία είχε σταματήσει πέρυσι την Άνοιξη η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

– Την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στην εξειδίκευση των μέτρων θα αποσαφηνιστεί αν η αύξηση της επιδότησης θα συνοδεύεται και από την διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να μεγαλώσει ο αριθμός των δικαιούχων. Η αύξηση του επιδόματος παράλληλα με την επιδότηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία συνιστούν μία διπλή γραμμή άμυνας απέναντι στις αυξημένες τιμές.

– Την συνέχιση και τον Οκτώβριο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης δεδομένου ότι οι υψηλές τιμές στην κατηγορία αυτή επιβαρύνουν σημαντικά όλους τους κλάδους στην οικονομία. Το πετρέλαιο κίνησης επιδοτείται σήμερα με 15 λεπτά το λίτρο ( 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια). Παρόλα αυτά η τιμή διάθεσης του παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο

– Την εξέταση θέσπισης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων με στόχο να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά. Το πλαφόν αναμένεται να τεθεί στο στάδιο της εμπορίας αλλά και στα πρατήρια και θα έχει έκτακτο χαρακτήρα.