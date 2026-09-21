Ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, αναφέρεται στη δύσκολη νύχτα που πέρασε η περιοχή, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Χώνου, σε χορτολιβαδική έκταση.
Ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, αναφέρεται στη δύσκολη νύχτα που πέρασε η περιοχή, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Χώνου, σε χορτολιβαδική έκταση.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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