Με τον Laso Schaller, τον αθλητή με τη μακροβιότερη παρουσία στο Cliff Diving του Αγίου Νικολάου, συναντήθηκε στο Δημαρχείο, το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, με αφορμή τη φετινή διοργάνωση του Agios Nikolaos Cliff Diving 2026, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Στέργιος Ατσαλάκης.

Ο Βραζιλιανο-Ελβετός αθλητής καταδύσεων, ο οποίος εργάζεται στο επίσημο Τμήμα Αθλητισμού της πόλης της Ζυρίχης (Official Sports Department of the City of Zurich), συμμετέχει ανελλιπώς στη διοργάνωση του Αγίου Νικολάου από το 2016 και όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την πόλη και τους ανθρώπους της, συνδέοντας το όνομά του με τη διοργάνωση ήδη από τα πρώτα της χρόνια και επιστρέφοντας σταθερά στον Άγιο Νικόλαο.

Η παρουσία του έχει συνδεθεί έντονα και με μία από τις πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης, τη βραδινή κατάδυσή του κρατώντας την ελληνική σημαία. Πρόκειται για μια εικόνα που έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη μνήμη του κοινού και έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον δεσμό του με την τοπική κοινωνία.

Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτή τη σχέση, σημειώνοντας ότι ο Schaller έχει στηρίξει τη διοργάνωση από τα πρώτα της βήματα και ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως φίλος της πόλης. Όπως ανέφερε, η αγάπη του για τον Άγιο Νικόλαο, οι φιλίες που έχει δημιουργήσει εδώ και η σταθερή παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν στοιχεία που έχουν ξεπεράσει τα όρια μιας απλής αθλητικής συμμετοχής.

Ο κ. Μενεγάκης εξέφρασε την επιθυμία να τον δει να επιστρέφει στον Άγιο Νικόλαο και τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο στο πλαίσιο των διοργανώσεων Cliff Diving αλλά και μαζί με την οικογένειά του, ως επισκέπτη και φίλο της τοπικής κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο Laso Schaller ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη συνάντηση, τη φιλοξενία και το συμβολικό δώρο, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη σχέση που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με τον Άγιο Νικόλαο και τη διοργάνωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην πόλη και στους ανθρώπους της, με τους οποίους έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Δήμαρχος προσέφερε στον Laso Schaller ένα λευκωματικό βιβλίο για την ιστορία του Αγίου Νικολάου, παρουσιάζοντάς του μέσα από παλιές φωτογραφίες την εξέλιξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η συζήτηση περιέλαβε αναφορές στο Μιραμπέλλο, στην ιστορική διαδρομή της πόλης και σε φωτογραφικό υλικό από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.