Ενημέρωση πρώτων βοηθειών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 18:00 στο Δημοτικό Σχολείο Βρουχά.
Ανοιχτό για όλους – εντελώς δωρεάν.
Εισηγητής: ο πιστοποιημένος ορθοπεδικός ιατρός Ιωάννης Ρουκουνάκης.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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