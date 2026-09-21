Ενημέρωση πρώτων βοηθειών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 18:00 στο Δημοτικό Σχολείο Βρουχά.

Ανοιχτό για όλους – εντελώς δωρεάν.

Εισηγητής: ο πιστοποιημένος ορθοπεδικός ιατρός Ιωάννης Ρουκουνάκης.