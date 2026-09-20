Σημαντικός αριθμός ερευνητικών προτάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εγκρίθηκε στη Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ».



Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) καταγράφει ισχυρή παρουσία στη Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.



17 ερευνητικές προτάσεις με συμμετοχή του ΕΛΜΕΠΑ περιλαμβάνονται στην πρώτη απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για χρηματοδότηση, έπειτα από ανταγωνιστική επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση.



Από αυτές, στις 5 προτάσεις το ΕΛΜΕΠΑ έχει τον ρόλο του Συντονιστή Φορέα.



Συνολικά, μέσω του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ υποβλήθηκαν 82 ερευνητικές προτάσεις, ενώ οι μέχρι στιγμής εγκεκριμένες προτάσεις με συμμετοχή του Ιδρύματος αντιστοιχούν στο 20,73% του συνόλου.



Οι 17 εγκεκριμένες προτάσεις καλύπτουν επτά θεματικές κατηγορίες, από την Αγροδιατροφική Αλυσίδα, το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία έως τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, τις Βιοεπιστήμες και την Αειφόρο Ενέργεια.



Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ερευνητική δυναμική, τη διεπιστημονικότητα και τη δυνατότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου να αναπτύσσει ουσιαστικές συνέργειες με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.



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